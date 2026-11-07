Thái Nguyên đánh thức tiềm năng du lịch từ những vùng trà đặc sắc

Lan tỏa giá trị văn hóa trà từ những vùng chè nổi tiếng

Với chủ đề “Hương chè Vô Tranh - Rạng rỡ di sản, khát vọng vươn xa”, xã Vô Tranh tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, kết hợp chào mừng Ngày hội Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình “Hương chè Vô Tranh - Rạng rỡ di sản, khát vọng vươn xa” góp phần quảng bá giá trị văn hóa trà và bản sắc địa phương. Ảnh: Đồng Thưởng

Các hoạt động được xây dựng theo hướng gắn kết văn hóa, sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng. Nổi bật là chương trình “Trải nghiệm Vô Tranh - dấu ấn xứ Trà, hành trình một năm kiến tạo, vươn tầm và phát triển”, chương trình “Khe Cốc - dư vị từ nguồn xanh” cùng các hoạt động trải nghiệm, hội thi cắm trại, sao chè thủ công, gói bánh chưng, trưng bày sản phẩm từ trà xanh, biểu diễn văn nghệ và thể thao dân gian.

Không gian trải nghiệm với 30 trại đại đoàn kết trở thành điểm nhấn, giới thiệu các sản phẩm chè đặc trưng của địa phương, đồng thời tái hiện những nét văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống người dân vùng chè.

Vô Tranh là 1 trong 5 vùng chè trọng điểm thuộc “Ngũ đại danh trà” của Thái Nguyên. Với diện tích trên 2.600ha chè, địa phương đang từng bước phát huy lợi thế sản xuất thông qua việc phát triển các vùng chè đạt tiêu chuẩn VietGAP, được cấp mã số vùng trồng, mở rộng sản xuất chè hữu cơ và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hiện địa phương có 15 sản phẩm OCOP, tạo nền tảng để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn sản xuất với quảng bá thương hiệu và du lịch trải nghiệm.

Vô Tranh là 1 trong 5 vùng chè trọng điểm thuộc “Ngũ đại danh trà” của tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Đồng Thưởng

Đáng chú ý, tại chương trình, Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể được công bố. Không gian văn hóa cốt lõi của di sản được xác lập tại 5 khu vực sinh thái - văn hóa đặc trưng, gồm: Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ, Vô Tranh và Đồng Phúc.

Việc ghi danh di sản không chỉ khẳng định giá trị của tri thức trồng, chế biến chè mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo tồn, phát huy những kinh nghiệm truyền thống, gắn gìn giữ di sản với sinh kế của người dân.

Kết nối vùng trà với trải nghiệm văn hóa, du lịch

Cùng với Vô Tranh, xã Đồng Phúc tổ chức chương trình “Đồng Phúc mùa vàng - Hương trà giữa tầng mây”, hướng đến quảng bá giá trị đặc sắc của vùng chè Shan Tuyết Bằng Phúc, vùng trà thứ 5 trong “Ngũ đại danh trà” của Thái Nguyên.

Xã Đồng Phúc tổ chức chương trình “Đồng Phúc mùa vàng - Hương trà giữa tầng mây”, hướng đến quảng bá giá trị đặc sắc của vùng chè Shan Tuyết Bằng Phúc. Ảnh: Đồng Thưởng

Từ những cây chè Shan Tuyết cổ thụ, nếp nhà sàn mộc mạc đến cảnh quan núi rừng và đời sống văn hóa truyền thống, Đồng Phúc đã lựa chọn những giá trị đặc trưng để tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất.

Thời gian qua, địa phương đã chú trọng gìn giữ, phát triển vùng chè Shan Tuyết, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Việc làng nghề chè Shan Tuyết Bằng Phúc cùng những cây chè cổ thụ nơi đây được công nhận là Cây di sản Việt Nam là những dấu mốc quan trọng, khẳng định giá trị kinh tế, văn hóa và sinh thái của vùng chè.

Các đại biểu và du khách cùng thưởng trà Shan Tuyết tại chương trình. Ảnh: Đồng Thưởng

Điểm đáng chú ý của chương trình là các hoạt động trải nghiệm được thiết kế gắn với không gian sản xuất và cảnh quan tự nhiên. Du khách có cơ hội tham quan vùng chè Shan Tuyết, tìm hiểu quy trình thu hái, sao chè thủ công cùng nghệ nhân, thưởng trà và khám phá không gian trưng bày các sản phẩm OCOP.

Hoạt động “Đồng Phúc - Chạm mùa vàng” đưa du khách trải nghiệm mùa thu hoạch lúa trên những thửa ruộng bậc thang, kết nối với các điểm đến như động Thăm Thinh, động Hua Mạ, thác Tát Mạ và không gian hồ Ba Bể. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc, hát Then, đàn Tính, múa bát và trình diễn nghệ thuật pha trà Shan Tuyết góp phần tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng.

Những đồi chè Shan Tuyết cùng cảnh quan thiên nhiên đặc sắc là lợi thế để xã Đồng Phúc phát triển du lịch trải nghiệm, nâng cao giá trị sản phẩm trà địa phương. Ảnh: Đồng Thưởng

Từ những hoạt động tại Vô Tranh và Đồng Phúc có thể thấy, việc khai thác giá trị cây chè đang được các địa phương mở rộng theo hướng kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch. Đây cũng là hướng đi góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trà, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa trà Thái Nguyên tiếp tục được quảng bá rộng rãi. Qua đó, góp phần khẳng định vị thế của trà Thái Nguyên không chỉ là sản phẩm nông nghiệp chủ lực, mà còn là giá trị văn hóa đặc sắc, có tiềm năng trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.