Thái Nguyên dành 974 tỷ đồng ngân sách xây dựng nông thôn mới năm 2026

Theo bà Nguyễn Thị Loan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ chính trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên dự lễ phát động xây dựng NTM và trồng cây cùng nhân dân xã Tân Khánh.

Trong năm 2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ dành khoảng 973,52 tỷ đồng ngân sách Nhà nước bố trí cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 349,94 tỷ đồng, gồm 259,65 tỷ đồng vốn đầu tư công và 90,29 tỷ đồng kinh phí thường xuyên.

Ngân sách địa phương đối ứng khoảng 623,58 tỷ đồng, gồm ngân sách cấp tỉnh 356,614 tỷ đồng và ngân sách cấp xã, phường 79,466 tỷ đồng; riêng 125.000 tấn xi măng được tỉnh quy đổi tương đương khoảng 187,5 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn ngân sách Nhà nước, tổng nguồn lực dự kiến huy động thực hiện chương trình năm 2026 khoảng 2.573,52 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 600 tỷ đồng được lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án khác; 600 tỷ đồng từ vốn tín dụng chính sách; khoảng 400 tỷ đồng từ doanh nghiệp, đóng góp tự nguyện của cộng đồng, người dân và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Để phát huy hiệu quả đầu tư, tỉnh rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026-2030 đối với toàn bộ các xã sau sắp xếp đơn vị hành chính; phân loại theo nhóm xã để xây dựng kế hoạch đầu tư và lộ trình thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Trong đó, ưu tiên nguồn vốn này cho 15 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, đồng thời tập trung hoàn thiện hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, điện, nước sạch, trường học, cơ sở y tế, hạ tầng văn hóa và hạ tầng số, nhất là tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn khó khăn.

Cùng với đầu tư hạ tầng, chương trình tập trung phát triển kinh tế nông thôn, củng cố hợp tác xã, phát triển sản phẩm OCOP, vùng sản xuất hàng hóa, du lịch nông thôn, thương mại điện tử và các mô hình sinh kế bền vững, qua đó nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai các giải pháp thi đua xây dựng NTM quyết tâm về đích trong năm 2026.

Trên cơ sở đó, Thái Nguyên đặt mục tiêu năm 2026 có 19% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 1,5 điểm phần trăm/năm và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm xuống dưới 10%. Tỉnh cũng phấn đấu 90% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 98% hộ được sử dụng điện và hỗ trợ xây dựng ít nhất 1.000 căn nhà ở.