Thái Nguyên dành 265 tỷ đồng phát triển nông nghiệp xanh

Ông Dương Sơn Hà, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Thái Nguyên, phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Diễn đàn do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức với sự tham dự của các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và 180 đại biểu đến từ các Trung tâm Khuyến nông, phòng kinh tế xã, phường, thành viên khuyến nông cộng đồng và nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ và thành phố Bắc Ninh…

Diễn đàn được tổ chức nhằm trao đổi các giải pháp giúp nông dân sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và bảo vệ môi trường.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, sản xuất nông nghiệp hiện không chỉ đặt ra yêu cầu về năng suất, chất lượng và thị trường mà còn phải bảo đảm các tiêu chí về môi trường. Trong bối cảnh đó, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp hữu cơ là những hướng chuyển đổi phù hợp.

Theo số liệu tổng hợp, khối lượng phụ phẩm nông nghiệp của Việt Nam là trên 156,8 triệu tấn, nhưng tỷ lệ phụ phẩm cây trồng được thu gom, sử dụng mới đạt khoảng 52,2%. Đây là nguồn nguyên liệu lớn cần được thu gom, xử lý an toàn và tái sử dụng hiệu quả, hạn chế thất thoát và ô nhiễm môi trường.

Kết quả từ các dự án do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp triển khai cho thấy sản xuất xanh có thể mang lại hiệu quả kinh tế nếu được tổ chức phù hợp. Các mô hình nuôi gà theo hướng hữu cơ với tổng quy mô 60.000 con, có hiệu quả kinh tế cao hơn 14–17% so với ngoài mô hình. Đối với sản xuất lúa hữu cơ theo chuỗi giá trị, các mô hình được triển khai trên 810 ha, trong đó 210 ha đã được chứng nhận hữu cơ…

Phát biểu tại diễn đàn, ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Thái Nguyên cho biết, hiện nay diện tích đất nông nghiệp của tỉnh có trên 759 nghìn ha chiếm 90,7% diện tích tự nhiên. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2025 đạt 20.638 tỷ đồng, chiếm 11,2% cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Trong những năm qua tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang tư duy "kinh tế nông nghiệp"; tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh, sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị đối với các cây trồng, vật nuôi có lợi thế, có giá trị kinh tế cao như: chè, cây ăn quả, rau, lợn, gà…

Để thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2026-2030, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ gắn với tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã phê duyệt chương trình khuyến nông giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí khoảng 265 tỷ đồng, xây dựng các mô hình trình diễn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, với quy mô 1200 ha chè, 3000 ha lúa, 350 ha cây ăn quả, 30 ha rau hoa, 80 ha rừng gỗ lớn, 4.600 con gia súc, 490.000 con gia cầm. Mục tiêu nâng cao thu nhập của hộ dân tham gia mô hình tăng ít nhất 10% so với ngoài mô hình…

Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, tập trung vào nội dung lựa chọn công nghệ phù hợp với quy mô nông hộ; xử lý an toàn chất thải chăn nuôi và tận dụng phụ phẩm trồng trọt; lộ trình chuyển đổi, chứng nhận hữu cơ; phát triển chuỗi liên kết, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường cho nông sản xanh…

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng việc phát triển nông nghiệp tuần hoàn cần bắt đầu từ nguồn phụ phẩm sẵn có với phương án xử lý an toàn và có nơi sử dụng sản phẩm sau xử lý. Việc chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ cần gắn với kiểm soát đầu vào, ghi chép, chứng nhận và đầu ra ổn định.

Những mô hình kết hợp trồng trợ với chăn nuôi, tận dụng phụ phẩm làm thức ăn hoặc xử lý chất thải để làm phân bón cần được tiếp tục đánh giá về hiệu quả kinh tế và môi trường. Công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật tại cơ sở sẽ giúp bà con lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện sản xuất của mình.

Những nội dung trao đổi tại diễn đàn tổ chức tại Thái Nguyên là cơ sở để Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng hợp, đề xuất, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp với các địa phương, cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp lụa chọn mô hình có thể triển khai, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối tiêu thụ. Hệ thống khuyến nông tiếp tục đống hành với bà con trong quá trình áp dụng, theo dõi hiệu quả và nhân rộng những mô hình phù hợp.