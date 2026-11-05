Thái Nguyên đăng cai đợt 2 cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Trước đó, đợt 1 của cuộc thi diễn ra từ ngày 24 đến 30/10 tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, thu hút 16 đơn vị nghệ thuật tham gia.

Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức.

Với chủ đề “Âm sắc Việt, Hội tụ, Tỏa sáng”, sự kiện hướng tới tôn vinh những âm sắc đặc trưng của các vùng miền, dân tộc; tạo không gian giao lưu, kết nối nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật và cơ sở đào tạo trên cả nước.

Tiết mục biểu diễn tại lễ bế mạc Đợt 1 Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Theo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Đợt 2 tại Thái Nguyên có sự góp mặt của 17 đơn vị, gồm: Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lạng Sơn, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Đoàn Văn công Quân khu 1, Nhà hát Chèo Hưng Yên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình, Nhà hát Lạc Hồng (Phú Thọ), Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang, Công ty CP Truyền thông và Giáo dục nghệ thuật Starlab và Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Các đơn vị dự thi được phân chia thành 4 bảng, gồm: độc tấu và hòa tấu dành cho các đơn vị kịch hát dân tộc; độc tấu và hòa tấu dành cho các đơn vị ca, múa, nhạc và cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp.

Các chương trình dự thi tập trung khai thác bài bản cổ nhạc, làn điệu trong các loại hình kịch hát dân tộc, dân ca truyền thống, cùng những tác phẩm cải biên, chỉnh lý, phát triển hoặc sáng tác mới dựa trên phong cách âm nhạc dân tộc. Tất cả tác phẩm được trình diễn trực tiếp bằng nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

Ở nội dung độc tấu, mỗi thí sinh trình diễn 2 tác phẩm trong thời lượng từ 8 đến 14 phút. Với nội dung hòa tấu, mỗi nhóm hoặc dàn nhạc thể hiện 3 tác phẩm, tổng thời lượng từ 12 đến 21 phút.

Đáng chú ý, một số bảng thi cho phép biểu diễn các tác phẩm âm nhạc nước ngoài được chuyển soạn, phối khí cho nhạc cụ dân tộc Việt Nam, mở rộng khả năng giao lưu và tiếp biến giữa âm nhạc truyền thống với tinh hoa âm nhạc thế giới.

Không chỉ là sân chơi chuyên môn, cuộc thi còn tạo cơ hội để nghệ sĩ các vùng miền gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những sắc thái âm nhạc đặc trưng và lan tỏa giá trị của nhạc cụ dân tộc đến công chúng.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng khuyến khích các địa phương quan tâm hơn đến công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống, đồng thời thúc đẩy đầu tư cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân và phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc.