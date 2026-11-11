Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên

Cán bộ xã Nghĩa Tá thực hiện công tác số hóa hồ sơ đảng viên. (Ảnh: THU BÌNH)

Theo tiến độ yêu cầu của Trung ương, đến ngày 30/11, các địa phương phải hoàn thành số hóa từ 98% hồ sơ đảng viên trở lên. Tuy nhiên, tính đến ngày 7/11, Thái Nguyên đã đạt tỷ lệ 99,68%, vượt mốc thời gian yêu cầu Trung ương đặt ra, đồng thời sớm hơn một tháng so với kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng với nhiệm vụ số hóa, công tác chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đảng viên cũng được tỉnh tập trung thực hiện. Đến nay, tỷ lệ hoàn thành toàn tỉnh đạt 85,16%, trong đó có 48 đảng bộ đã đạt và vượt kế hoạch do Ban Tổ chức Trung ương giao.

Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh ủy và vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong điều kiện khối lượng hồ sơ cần xử lý lớn, nhiều tài liệu được hình thành từ lâu và cần được kiểm tra, bổ sung thông tin trước khi cập nhật lên hệ thống điện tử.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên và hồ sơ đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ; đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, kiểm kê, phân loại, chỉnh lý hồ sơ giấy gốc, chuẩn hóa thông tin và cập nhật dữ liệu theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Quá trình thực hiện được gắn với phương châm “sáu rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp và tiến độ thực hiện.

Toàn bộ hồ sơ đảng viên thuộc diện quản lý được rà soát, chuẩn hóa và số hóa trên cơ sở hồ sơ giấy gốc, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, trung thực của thông tin và được cập nhật tập trung trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu đảng viên.

Quá trình triển khai bảo đảm dữ liệu đáp ứng các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; thực hiện theo phương châm “Làm đến đâu chắc đến đó; số hóa đến đâu xác thực đến đó; dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó”.

Việc số hóa tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu đảng viên theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.