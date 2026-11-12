Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về hoàn thiện dữ liệu đất đai

Tổ công tác rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai xã Bạch Thông rà soát, thu thập thông tin đất đai. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Điểm đáng ghi nhận là từng xã, phường ở Thái Nguyên đều có những chỉ đạo đi đôi với giải pháp cụ thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Toàn xã Bạch Thông có 9.377 thửa đất cần làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Trong đó 298 thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần bổ sung thông tin căn cước công dân và 9.079 thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận cần rà soát, bổ sung thông tin để đăng ký đất đai.

Để tăng tốc xử lý, chính quyền xã Bạch Thông huy động 23 cán bộ, công chức, chuyên viên tham gia các tổ công tác; đồng thời trưng tập 10 giáo viên trên địa bàn hỗ trợ thu thập thông tin, hướng dẫn người dân kê khai, chỉnh sửa dữ liệu và sắp xếp hồ sơ theo yêu cầu kỹ thuật.

Trong đợt cao điểm tháng 7, dù đang trong thời gian nghỉ hè, các giáo viên vẫn tích cực tham gia, góp phần đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Theo ông Lâm Ngọc Quyến, thôn Quang Thuận, việc rà soát dữ liệu đất đai ngay tại thôn rất thuận lợi cho người dân. Cán bộ hướng dẫn tận tình, hồ sơ thiếu nội dung gì đều được giải thích rõ để bổ sung.

Cẩm Giàng là một trong những xã hoàn thành sớm việc làm sạch dữ liệu đất đai của Thái Nguyên. Toàn bộ dữ liệu cần làm sạch gồm 14.406 thửa đất cấp xã; 4.369 thửa đất Ủy ban nhân dân xã quản lý phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực XIV và 1.745 thửa đất cần cập nhật thông tin chủ sử dụng đất.

Theo Ủy ban nhân dân xã Cẩm Giàng, đến ngày 24/9, toàn bộ dữ liệu cần làm sạch đã được rà soát, thu thập thông tin, chuẩn hóa và gửi về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực XIV, đạt 100% khối lượng được giao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Giàng Nguyễn Văn Hội cho biết, cách làm của Cẩm Giàng là thay vì rà soát, thu thập thông tin đến đâu cập nhật đến đó thì địa phương chỉ đạo, huy động cán bộ, giáo viên thời gian đầu tập trung cho công tác rà soát, thu thập thông tin. Sau khi thông tin đã được thu thập, xác minh đầy đủ thì tiến hành cập nhật tổng thể.

“Điều rất đáng ghi nhận là sự nhiệt tình, trách nhiệm của các cán bộ xã cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ các thầy, cô giáo trên địa bàn. Mọi người làm việc không kể ngày nghỉ, đã giúp xã hoàn thành sớm một khối lượng công việc rất lớn”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Hội nhấn mạnh.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tại thời điểm tháng 4/2026, Thái Nguyên đã xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống”, với hơn 1,56 triệu thửa đất đạt chuẩn và hơn 3,33 triệu thửa đã được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn khoảng 2,35 triệu thửa đất cần tiếp tục rà soát, bổ sung và xác thực thông tin, trong đó gần 719.000 thửa cần xác thực thông tin chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cán bộ xã Cẩm Giàng rà soát, đối chiếu thông tin các thửa đất trên địa bàn. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Giải quyết vấn đề này, Thái Nguyên đã đề ra kế hoạch Chiến dịch 180 ngày thực hiện công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Thách thức là không nhỏ khi hàng triệu thửa đất phân bố trên địa bàn 92 xã, phường, từ đô thị đến vùng sâu, vùng cao. Nhiều thửa đất trải qua các lần chuyển nhượng, thừa kế, chia tách; hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ, thông tin giữa giấy tờ và thực tế còn khác biệt. Tại các địa bàn miền núi, dân cư phân tán, điều kiện đi lại khó khăn càng làm tăng áp lực thu thập, xác minh thông tin.

Quá trình triển khai, bên cạnh sự sáng tạo, linh hoạt của từng địa phương, Thái Nguyên chỉ đạo Sở Nông nghiệp và môi trường phân giao khối lượng thực hiện cho 92/92 xã, phường; phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên triển khai phần mềm LandIntel tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng như một “bộ lọc dữ liệu thông minh”, tự động rà soát dữ liệu từ các bảng Excel và hồ sơ số hóa, phát hiện sai sót.

Đồng thời, áp dụng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) được ứng dụng để tự động nhận diện nội dung, lựa chọn các trang chứa thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặt tên và chuẩn hóa hàng loạt hồ sơ scan, phục vụ tích hợp dữ liệu lên hệ thống.

Những giải pháp công nghệ này không chỉ giúp tăng tốc xử lý khối lượng công việc khổng lồ mà còn bảo đảm tính chính xác, giúp bảo đảm chất lượng cập nhật và đồng bộ thông tin.

Với những cách làm đó, đến nay, Thái Nguyên hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đạt tỷ lệ 99,9%, đứng đầu toàn quốc về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên hệ thống thông tin quốc gia, về đích sớm 2 tháng so với kế hoạch Trung ương.

Việc hoàn thành sớm này bên cạnh là thành tích sẽ tạo cơ sở dữ liệu phục vụ hiệu quả cho quản lý, giải phóng mặt bằng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.