Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về hoàn thiện dữ liệu đất đai

Việc hoàn thành xây dựng CSDL sẽ tạo nền tảng để hiện đại hóa công tác quản lý, cải cách hành chính và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ chưa có tiền lệ

Đất đai là tài nguyên đặc biệt, nguồn lực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, qua nhiều giai đoạn quản lý, sử dụng, hệ thống hồ sơ địa chính ở một số nơi còn thiếu đồng bộ; thông tin về thửa đất, chủ sử dụng đất và những biến động phát sinh chưa được cập nhật đầy đủ. Những tồn tại này gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Ngày 2/4/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND triển khai Chiến dịch 180 ngày thực hiện công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thiết thực trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh.

Cán bộ phường Phan Đình Phùng rà soát, đối chiếu thông tin các thửa đất trên bản đồ địa chính, góp phần chuẩn hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Thách thức đặt ra rất lớn khi gần 4 triệu thửa đất phân bố trên địa bàn 92 xã, phường, từ đô thị đến vùng sâu, vùng cao. Nhiều thửa đất trải qua các lần chuyển nhượng, thừa kế, chia tách; hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ, thông tin giữa giấy tờ và thực tế còn khác biệt. Tại các địa bàn miền núi, dân cư phân tán, điều kiện đi lại khó khăn càng làm tăng áp lực thu thập, xác minh thông tin.

Trong khi đó, chính quyền cấp xã vừa phải bảo đảm hoạt động hành chính thường xuyên, vừa đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ mới sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc huy động nhân lực triển khai chiến dịch với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng là áp lực không nhỏ.

Trước yêu cầu ấy, tỉnh đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiến độ được theo dõi thường xuyên, những khó khăn về nghiệp vụ, kỹ thuật được kịp thời tháo gỡ. Mỗi xã, phường xác định rõ phần việc, thời hạn và trách nhiệm thực hiện. Qua đó, nhiệm vụ được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tạo khí thế thi đua và quyết tâm hoàn thành trong toàn hệ thống.

Sáng tạo từ cơ sở, đồng thuận từ nhân dân

Nếu quyết tâm chính trị là yếu tố định hướng thì những cách làm sáng tạo, linh hoạt ở cơ sở chính là động lực đưa chiến dịch về đích. Thay vì chờ đợi người dân đến cung cấp hồ sơ, nhiều xã, phường chủ động tổ chức lực lượng xuống từng thôn, xóm, tổ dân phố; phối hợp với cán bộ địa chính, trưởng xóm, tổ trưởng dân phố rà soát, đối chiếu thông tin, hướng dẫn người dân bổ sung giấy tờ còn thiếu.

Tại phường Trung Thành, một trong những địa phương có khối lượng công việc lớn, chính quyền đã tập trung huy động lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng cường phối hợp giữa cán bộ chuyên môn với các tổ dân phố. Những trường hợp thông tin chưa thống nhất giữa hồ sơ và thực tế được rà soát, xác minh, bổ sung kịp thời.

Người dân phường Trung Thành phối hợp cung cấp, đối chiếu thông tin thửa đất, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Ông Ngô Tiến Dũng, xóm Cẩm Trà, phường Trung Thành, chia sẻ: Ban đầu, một số người dân còn băn khoăn, tìm hiểu về chủ trương và cách thức triển khai. Tuy nhiên, qua tuyên truyền, giải thích, bà con đã nhận thức rõ lợi ích của việc rà soát, hoàn thiện thông tin đất đai. Đây là chủ trương phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tạo thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính sau này.

Với sự chủ động của chính quyền và đồng thuận của nhân dân, đến ngày 25/9/2026, phường Trung Thành đã hoàn thành thu thập, tạo lập và hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu đối với 30.077/30.077 thửa đất, đạt 100% khối lượng được giao. Phường hai lần được biểu dương tại các kỳ báo cáo tiến độ chiến dịch.

Không chỉ ở đô thị, tinh thần quyết tâm còn được thể hiện tại các địa bàn miền núi. Tại xã Ba Bể, địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện địa hình phức tạp khiến công tác thu thập hồ sơ đất đai đặt ra nhiều thách thức. Chính quyền địa phương đã phát huy vai trò cán bộ cơ sở, phối hợp với các thôn, bản tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai, đối chiếu và hoàn thiện thông tin.

Các địa phương khác cũng đã hoàn thành khối lượng được giao, bảo đảm chất lượng dữ liệu, không để khó khăn ở cơ sở trở thành điểm nghẽn của toàn chiến dịch.

Công nghệ số tạo bước đột phá

Cùng với nỗ lực của các địa phương, vai trò tham mưu, điều phối và hỗ trợ chuyên môn của các cơ quan cấp tỉnh là yếu tố quan trọng bảo đảm chiến dịch được triển khai thống nhất, đồng bộ.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã chủ động tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường phân giao khối lượng thực hiện cho 92/92 xã, phường; phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đơn vị đã chủ động, linh hoạt ứng dụng các giải pháp công nghệ để hỗ trợ xử lý khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn.

Trong đó, phần mềm LandIntel tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng như một “bộ lọc dữ liệu thông minh”, tự động rà soát dữ liệu từ các bảng Excel và hồ sơ số hóa, phát hiện sai sót về thông tin chủ sử dụng đất, số tờ, số thửa, diện tích, loại đất, số căn cước công dân...

Cùng với đó, công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) được ứng dụng để tự động nhận diện nội dung, lựa chọn các trang chứa thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặt tên và chuẩn hóa hàng loạt hồ sơ scan, phục vụ tích hợp dữ liệu lên hệ thống VBDLIS.

Giải pháp công nghệ này đã được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chia sẻ, triển khai đến các xã, phường ngay từ đầu chiến dịch. Nhờ đó giảm đáng kể thao tác thủ công, tiết kiệm thời gian, nhân lực, nâng cao độ chính xác và tính thống nhất của dữ liệu.

Theo ông Trịnh Văn Toán, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ đã góp phần giải quyết hiệu quả khối lượng công việc lớn, nhất là trong kiểm tra, phát hiện lỗi dữ liệu và chuẩn hóa hồ sơ số hóa. Đây là giải pháp giúp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng cập nhật và đồng bộ thông tin.

Kết quả, đến nay Thái Nguyên hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đạt tỷ lệ 99,9%, đứng đầu toàn quốc về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên hệ thống thông tin quốc gia, về đích sớm 2 tháng so với kế hoạch Trung ương.

Theo ông Kiều Quang Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan Thường trực triển khai chiến dịch: Kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là tinh thần chủ động, linh hoạt và những cách làm sáng tạo từ cơ sở. Trong thời gian ngắn, với khối lượng công việc lớn, phức tạp, các địa phương đã chủ động lựa chọn phương thức triển khai phù hợp, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Tính đến ngày 11/11/2026, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu toàn quốc về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên hệ thống thông tin quốc gia.

Tuy nhiên, hoàn thành chiến dịch không phải đích đến cuối cùng mà là bước khởi đầu cho giai đoạn quản trị, khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu đất đai. Trọng tâm thời gian tới là duy trì, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu thường xuyên, bảo đảm thông tin luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Đối với Thái Nguyên, khi không gian phát triển ngày càng mở rộng, các dự án giao thông, công nghiệp, đô thị được đẩy mạnh, hệ thống dữ liệu đất đai chính xác, minh bạch càng có ý nghĩa quan trọng. Đây là cơ sở nâng cao hiệu quả quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên, cải thiện môi trường đầu tư và hạn chế những tranh chấp phát sinh do thiếu hoặc sai lệch thông tin.

Từ một chiến dịch cao điểm với áp lực tiến độ rất lớn, Thái Nguyên đã đạt kết quả đáng ghi nhận trong việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Kết quả này từ sự quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, những cách làm sáng tạo, ứng dụng hiệu quả công nghệ số và sự đồng hành của nhân dân, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và tạo động lực để Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững.