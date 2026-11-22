Sáng 22.11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo - Trại Gião, xã Nam Hòa.

Các đại biểu tham dự

Cùng dự có ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 1.

Về phía tỉnh Thái Nguyên, dự ngày hội có ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, xã Nam Hòa cùng đông đảo Nhân dân liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo - Trại Gião.

Với 466 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống, liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo - Trại Gião là điểm sáng về tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng.

Đến nay, trên 70% số hộ có kinh tế khá, giàu; thu nhập bình quân đạt 71,2 triệu đồng/người/năm; có 40 mô hình hoạt động hiệu quả được duy trì và phát huy.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu

Chung vui với Nhân dân tại Ngày hội, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay của địa phương, với cảnh quan ngày càng khang trang, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Đại tướng mong muốn những sản phẩm đặc trưng của địa phương ngày càng phát triển và vươn xa hơn nữa. Đặc biệt, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở hai xóm được triển khai thực hiện tốt.

Việc duy trì “Câu lạc bộ hát Soọng Cô” là một điểm đáng quý. “Soọng Cô” không chỉ là làn điệu dân ca đặc sắc của đồng bào Sán Dìu, mà còn là nơi lưu giữ tiếng nói, tâm tư, tình cảm, những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đại tướng biểu dương những kết quả Nhân dân hai xóm đạt được; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Đại tướng mong rằng tinh thần của Ngày hội sẽ tiếp tục lan tỏa trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư; để tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng bền chặt, tình làng nghĩa xóm ngày càng sâu đậm; để mỗi người dân đều cảm nhận được niềm vui, niềm tự hào và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh và Quân khu 1 đã trao tặng quà cho các gia đình chính sách, các cá nhân, gia đình tiêu biểu, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Hòa và liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo - Trại Gião.

Một số hình ảnh ghi nhận: