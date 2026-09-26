Thái Nguyên: Đã đồng bộ hơn 2,28 triệu thửa đất lên hệ thống quốc gia

Ngày 26/9, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên, kết quả trên được ghi nhận trong Chiến dịch 180 ngày thực hiện đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh, diễn ra từ ngày 2/4 đến 2/10/2026.

Với hơn 2,28 triệu thửa đất được đồng bộ, Thái Nguyên hiện đứng đầu cả nước về số lượng thửa đất được đưa lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Xã Chợ Đồn tập trung triển khai Chiến dịch 180 ngày thực hiện công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Theo ngành chức năng, đến ngày 18/9, toàn tỉnh có 63 xã, phường đạt hoặc vượt tiến độ yêu cầu, với tỷ lệ thực hiện từ 96% trở lên. Trong đó, 38 địa phương đã hoàn thành 100% khối lượng được giao.

Kết quả trên thể hiện sự tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt của các cấp, ngành và địa phương trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Cùng với việc hoàn thiện dữ liệu, các đơn vị đang tiếp tục rà soát, xử lý những trường hợp còn thiếu, chưa đầy đủ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 29 địa phương có tiến độ thấp hơn yêu cầu, trong khi gần đến thời hạn hoàn thành chiến dịch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tập trung xử lý khối lượng còn tồn đọng, nhất là tại các địa phương chậm tiến độ.

Các đơn vị đồng thời tiếp tục rà soát, xử lý những trường hợp dữ liệu còn thiếu, chưa đầy đủ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Các địa phương được yêu cầu vận dụng hướng dẫn của Cục Quản lý đất đai để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, duy trì và hoàn thiện cơ sở dữ liệu.

Trong những ngày cuối chiến dịch, việc đẩy nhanh tiến độ gắn với bảo đảm chất lượng dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, chính xác, phục vụ công tác quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.