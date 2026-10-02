Thái Nguyên: Cử tri kiến nghị hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở

Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri phường Quan Triều

Chiều 2/10, các đại biểu thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, gồm: Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Sỹ Huân; Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Nguyễn Công Hoàng đã tiếp xúc cử tri phường Quan Triều trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri phường Quan Triều nêu ý kiến, kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI, dự kiến khai mạc ngày 17/10 tới. Đồng thời, lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến tổ chức bộ máy; rà soát, điều chỉnh các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và chế độ đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở; bổ sung các quy định về chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

ĐBQH Hà Sỹ Huân phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, một số nội dung kiến nghị của cử tri đã được Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan trực tiếp, trao đổi làm rõ. Với các kiến nghị còn lại, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.