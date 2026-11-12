Thái Nguyên công bố các quyết định về công tác cán bộ

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và các đại biểu dự Hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vạn Xuân, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vạn Xuân, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp đó, Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, chỉ định và phân công nhiệm vụ đối với 11 cán bộ.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, được điều động đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đức Lực, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Sàng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Triệu Đức Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đặng Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Trung Thành nhiệm kỳ 2025-2030; được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Thành.

Đồng chí Ngô Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các đồng chí được điều động, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ mới.

Đồng chí Vũ Thị Anh Dung, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Ngô Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Phúc nhiệm kỳ 2025-2030; được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Phúc.

Đồng chí Đồng Huy Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Công, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Công nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Tạ Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Thành, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Thành nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thành Công nhiệm kỳ 2025-2030; được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Công.

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Võ Nhai nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hoàng Văn Tiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bằng Thành nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Chợ Rã nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng những đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, chỉ định và phân công nhiệm vụ mới.

Cùng với các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị công bố Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Hương Sen, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Trao quyết định, chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Trần Xuân Trường tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đây vừa là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của địa phương và của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.

Đối với các đồng chí nhận quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: công tác điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, gắn với phát huy năng lực, sở trường và rèn luyện cán bộ qua thực tiễn.

Được tổ chức tin tưởng giao trọng trách là vinh dự, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các cán bộ trên cương vị mới khẩn trương nắm bắt công việc, sâu sát địa bàn, lĩnh vực phụ trách; chủ động cùng tập thể xác định nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề cần ưu tiên giải quyết.

Nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từng đồng chí giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết và ý thức tổ chức kỷ luật; cầu thị, lắng nghe, dám chịu trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn.

Những cán bộ được luân chuyển về cơ sở cần gắn bó với nhân dân, nắm chắc thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Những cán bộ làm công tác tham mưu cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, khả năng dự báo, đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận cán bộ quan tâm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ phát huy tốt năng lực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Đảng bộ phường Vạn Xuân.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Đảng bộ phường Vạn Xuân vì thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2. Đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực của Đảng bộ phường trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo điều kiện triển khai Dự án, thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.