Thái Nguyên công bố 6 dự án nhà ở xã hội đợt 2/2026

Theo đó, 6 dự án được công bố có tổng quy mô khoảng 4.687 căn hộ, sơ bộ tổng vốn đầu tư khoảng 4.547,62 tỷ đồng, để các nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham gia thực hiện.

Các dự án được công bố trong đợt này phân bố tại các phường: Gia Sàng, Quyết Thắng, Vạn Xuân, Bá Xuyên và Phổ Yên. (Ảnh minh họa)

Việc đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và người lao động; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, hình thành các khu dân cư đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong danh mục, Dự án Nhà ở xã hội Hương Sơn (phường Gia Sàng) có quy mô lớn nhất, với diện tích sử dụng đất 84.248m², dự kiến khoảng 2.330 căn hộ, sơ bộ tổng vốn đầu tư khoảng 2.541 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện nằm ở phía Tây khu quy hoạch chi tiết Khu đô thị kiểu mẫu Hương Sơn, đối diện Bệnh viện Gang Thép.

Dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư số 2 Quyết Thắng có diện tích sử dụng đất 6.609m², dự kiến khoảng 426 căn hộ, sơ bộ tổng vốn đầu tư khoảng 495,073 tỷ đồng.

Dự án Nhà ở xã hội thuộc Dự án Điểm dân cư nông thôn Cầu Gô, xã Tiên Phong, nay là phường Vạn Xuân, có diện tích sử dụng đất 8.063,9m², dự kiến khoảng 440 căn hộ, sơ bộ tổng vốn đầu tư khoảng 328,611 tỷ đồng.

Ba dự án còn lại có quy mô dự kiến tổng cộng 1.491 căn nhà ở cho thuê. Cụ thể, Dự án Nhà ở xã hội cho thuê thuộc Khu đô thị số 3, phường Mỏ Chè, nay là phường Bá Xuyên, có diện tích 3.198,03m², khoảng 437 căn hộ, sơ bộ tổng vốn đầu tư khoảng 349,505 tỷ đồng.

Tại phường Phổ Yên, Dự án Nhà ở xã hội tại lô đất NOXH thuộc Khu dân cư Trường Thọ có diện tích 8.839 m², khoảng 414 căn hộ, sơ bộ tổng vốn đầu tư khoảng 327,691 tỷ đồng; Dự án Nhà ở xã hội tại lô đất NOXH thuộc Khu đô thị Ấm Diện 2 có diện tích 8.202,81 m², khoảng 640 căn hộ, sơ bộ tổng vốn đầu tư khoảng 505,749 tỷ đồng.

Dự kiến, các dự án được thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư trong quý IV/2026; chuẩn bị đầu tư và tổ chức thi công từ quý I/2027 đến quý III/2028; hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, đưa vào khai thác, sử dụng trong quý IV/2028.

Nguồn vốn thực hiện gồm vốn của nhà đầu tư, vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án từ ngày 28/10/2026 đến hết ngày 28/11/2026, trong giờ hành chính.

Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, Tòa nhà Liên cơ quan, số 18 đường Nha Trang, phường Phan Đình Phùng.

Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi bản sao điện tử các thành phần hồ sơ gốc thông qua dịch vụ công trực tuyến.