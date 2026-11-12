Thái Nguyên có tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thành Minh (thứ tư từ trái qua) và các cán bộ tại kỳ họp. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Kết quả tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Thành Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, sinh năm 1982, quê quán Thái Nguyên, có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp, trình độ lý luận Cao cấp.

Đồng chí Nguyễn Thành Minh trước đây đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên cũ; Bí thư Huyện ủy Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cũ; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Việc kiện toàn, bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là yêu cầu cần thiết với Thái Nguyên khi trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Loan đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hiện tại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên là đồng chí Nguyễn Thế Mạnh. Sau khi kiện toàn bổ sung, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm: Nguyễn Linh, Trần Văn Hậu, Nông Quang Nhất, Dương Văn Lượng và Nguyễn Thành Minh.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu ông Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Y tế và ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thái Nguyên hiện là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của toàn vùng Trung du và miền núi phía bắc. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,24%, cao nhất vùng, đồng thời đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng quý III đạt 13,96% cho thấy đà phát triển tiếp tục được duy trì và tăng tốc trong những tháng cuối năm 2026. Thái Nguyên cũng là địa phương duy nhất trong vùng Trung du và miền núi phía bắc được dự báo đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026.