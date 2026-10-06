Thái Nguyên có hơn 3,5 triệu thửa đất đạt chuẩn 'đúng-đủ-sạch-sống'

Đồi chè tại xóm Gốc Gạo, xã Vô Tranh (Thái Nguyên). (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Tỉnh Thái Nguyên có diện tích tự nhiên 8.375km², gồm 92 đơn vị hành chính cấp xã (15 phường và 77 xã).

Hiện toàn bộ 92/92 xã, phường đã được đo đạc lập bản đồ địa chính với tổng diện tích đo vẽ trên 837.000ha. Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai được tổ chức quản lý, vận hành tập trung trên phạm vi toàn tỉnh.

Thực hiện việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, đến cuối tháng 9/2026, toàn tỉnh Thái Nguyên có hơn 3,5 triệu thửa đất đạt Nhóm 1, đáp ứng tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống”, đạt 86,7%; trong đó hơn 2,7 triệu thửa đã đồng bộ lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, đứng đầu toàn quốc về số lượng thửa đạt nhóm 1.

Tại cấp xã, các xã, phường đã tạo lập, hoàn thiện dữ liệu đối với hơn 1,5 triệu thửa, đạt tỷ lệ 98,8%. Toàn tỉnh có 88/92 địa phương đạt trên 90%; trong đó, có 63 xã, phường đã hoàn thành toàn bộ khối lượng.

Việc đồng bộ dữ liệu từ Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai VNLIS đã được triển khai tại 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh. Cơ chế quản trị, phân quyền, thay đổi mật khẩu định kỳ và theo dõi vận hành được duy trì. Dữ liệu được lưu trữ tại hệ thống máy chủ có phương án dự phòng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đang tổ chức nhiệm vụ thuê phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để quản lý, vận hành hệ thống thông tin đất đai, đến nay đã tổ chức lựa chọn xong đơn vị cung cấp hạ tầng và phần mềm, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

Các xã, phường bố trí, huy động khoảng 3.800 người gồm cán bộ, công chức, đoàn thể, giáo viên, học sinh, sinh viên và lực lượng hỗ trợ khác để thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 3 tổ công tác, hỗ trợ các địa phương về chuyên môn, kỹ thuật. Ngoài việc huy động hơn 300 người của 3 đơn vị chuyên môn: Phòng Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường còn huy động thêm hàng chục người từ các đơn vị trực thuộc khác để tham gia hỗ trợ, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo ông Kiều Quang Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, trong thời gian tới, Tổ công tác của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục kiểm tra, công khai kết quả; báo cáo, tham mưu biểu dương địa phương có kết quả tốt, phê bình và xem xét trách nhiệm người đứng đầu địa phương chậm thực hiện, không hoàn thành kế hoạch.

Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đối với các thửa đất còn lại, các thửa đất chưa tích hợp, đồng bộ được vào hệ thống thông tin đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hoàn thiện khối lượng thửa đất Nhóm 2 còn lại, duy trì đồng bộ thường xuyên lên VNLIS, tăng cường việc bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu, thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính đất đai theo hướng sử dụng dữ liệu có sẵn, giảm thành phần hồ sơ giấy và nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình./.