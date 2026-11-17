Sản xuất hàng may mặc tại Công ty TNHH Thương mại và Thời trang DG, phường Sông Công.

Cùng thời gian, có 483 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, 1.161 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 491 doanh nghiệp giải thể. Đặc biệt, có 638 hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

Đúc sản phẩm nắp hố ga tại Công ty CP đúc Thái Nguyên, xã Cao Ngạn

Đến nay, toàn tỉnh có 15.964 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 217.957 tỷ đồng. Những con số trên phản ánh sự phát triển của khu vực doanh nghiệp, với tín hiệu tích cực từ hoạt động thành lập mới và chuyển đổi hộ kinh doanh, đồng thời cho thấy hiệu quả các giải pháp của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.