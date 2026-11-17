Thái Nguyên có gần 1.800 doanh nghiệp thành lập mới
Từ đầu năm đến ngày 7-11, toàn tỉnh Thái Nguyên có 1.795 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 21.818 tỷ đồng; 4.469 doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung hoạt động và 2.059 đơn vị trực thuộc được thành lập.
Cùng thời gian, có 483 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, 1.161 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 491 doanh nghiệp giải thể. Đặc biệt, có 638 hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.
Đến nay, toàn tỉnh có 15.964 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 217.957 tỷ đồng. Những con số trên phản ánh sự phát triển của khu vực doanh nghiệp, với tín hiệu tích cực từ hoạt động thành lập mới và chuyển đổi hộ kinh doanh, đồng thời cho thấy hiệu quả các giải pháp của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thai-nguyen-co-gan-1-800-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-7r0z9o0o