Thái Nguyên có Chánh Văn phòng Tỉnh ủy mới

Ngày 16/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Tỉnh ủy Thái Nguyên điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; điều động, bổ nhiệm ông Vũ Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 tân lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị các cán bộ nhanh chóng bàn giao, tiếp nhận công việc, bảo đảm hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy thông suốt.

Lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu hai cán bộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác; nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, tân Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bùi Thanh Hải cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, chiều 12/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Mười (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.