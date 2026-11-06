Thái Nguyên: Cơ cấu lại biên chế từ khối lượng công việc

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn cán bộ các đơn vị, địa phương rà soát vị trí việc làm.

Theo đó, tỉnh đã tổng hợp sơ bộ 17.570 nhiệm vụ, 105.086 công việc trong hệ thống chính trị, làm cơ sở xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031.

Trong đó, khối Đảng ghi nhận 5.844 nhiệm vụ, 20.877 công việc; khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có 2.992 nhiệm vụ, 9.685 công việc; khối Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có 8.734 nhiệm vụ, 74.524 công việc.

Riêng khối HĐND và UBND đã kê khai gần 4 triệu sản phẩm, với tổng thời gian thực hiện hơn 9 triệu giờ. Qua rà soát, thống kê nhiệm vụ, công việc và thời gian thực hiện tại khối cơ quan hành chính cấp tỉnh, số lượng công chức quy đổi cấp tỉnh và cấp xã cao hơn số biên chế được giao năm 2026.

Trên cơ sở đó, tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng phương án bố trí lại đội ngũ, xác định biên chế từng năm giai đoạn 2027–2031. Tỉnh đặt mục tiêu giảm bình quân 11% biên chế được giao trong giai đoạn 2027–2030, không bao gồm biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Việc giảm biên chế được thực hiện gắn với cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ, phân cấp, sắp xếp tổ chức, chuyển giao dịch vụ và loại bỏ những nhiệm vụ đã kết thúc, không còn phát sinh; đồng thời bảo đảm cơ cấu lại đội ngũ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn.