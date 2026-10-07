Thái Nguyên có 10 tập thể, cá nhân được biểu dương mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc

Thái Nguyên vinh dự có 10 tập thể, cá nhân đại diện cho 5 mô hình học tập tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được tuyên dương, khen thưởng.

Đại diện các mô hình học tập tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự, chỉ đạo Hội nghị; trực tiếp trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học” và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo Hội Khuyến học các cấp và 378 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 27 triệu hội viên khuyến học trong cả nước cùng dự Hội nghị.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và đại diện các mô hình học tập tiêu biểu trên địa bàn tỉnh tham dự.

Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg và Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học Việt Nam đã góp phần lan tỏa các mô hình học tập, góp phần tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập.

Các mô hình học tập đã tạo nên phong trào học tập rộng lớn, trong môi trường học tập rộng mở, bình đẳng cho mọi công dân, tạo động lực để phong trào học tập suốt đời phát triển sâu rộng. Đồng thời tạo nền tảng phát triển xã hội học tập theo hướng toàn diện, bao trùm và bền vững, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

Cùng với sơ kết việc thực hiện, Đại hội đã biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2021-2025, ghi nhận những gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và công dân có cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thúc đẩy phong trào học tập suốt đời.

Các mô hình học tập tiêu biểu được biểu dương là những "Bông hoa đẹp trong vườn hoa khuyến học", minh chứng sinh động cho sức sống của phong trào học tập suốt đời trên mọi miền đất nước.

Việc triển khai các mô hình cũng từng bước thay đổi nhận thức về học tập. Học tập không chỉ nhằm có bằng cấp mà hướng tới nâng cao tri thức, kỹ năng, năng lực lao động; thích ứng với những thay đổi của xã hội, làm việc tốt hơn, sống tốt hơn và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, đất nước.

Trong giai đoạn tiếp theo (2026-2030), GS.TS Nguyễn Thị Doan đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chuyển từ "vận động người dân học tập" sang "tạo môi trường và cơ hội để người dân có thể học tập"; từ mở rộng số lượng sang chú trọng chất lượng; từ công nhận mô hình sang làm cho mô hình thực sự có tác dụng trong đời sống.

Đặc biệt là đẩy mạnh xây dựng "Công dân học tập số", phát huy nền tảng số, học liệu mở, thư viện số và các hình thức học tập trực tuyến; gắn học tập suốt đời với nâng cao năng lực số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực thích ứng và sáng tạo của người dân như các mục tiêu đã được chỉ ra trong phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã phát động, kêu gọi tất cả cán bộ, hội viên, các địa phương, đơn vị, các tổ chức, cá nhân thi đua đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và xây dựng mô hình Công dân học tập với chủ đề "Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện tốt 5 mô hình học tập trong giai đoạn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh".