Thái Nguyên: Chương trình nghệ thuật Đêm hội thưởng trà tôn vinh văn hóa trà Việt

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, nghệ thuật truyền thống và công nghệ sân khấu hiện đại, tái hiện nét đẹp trong văn hóa trà Việt Nam cũng như nghệ thuật thưởng trà của một số quốc gia phương Đông.

Ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự chương trình. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Mở đầu Đêm hội là màn trình diễn nghệ thuật pha trà, dâng trà và mời trà đại biểu, du khách của 30 trà nương trên nền nhạc dân tộc, tạo nên không gian thưởng trà đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật “Hương trà hội tụ”, được dàn dựng thành hai chương: “Di sản xứ trà - Đậm đà bản sắc” và “Hội tụ tinh hoa - Vươn xa thế giới”.

Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Nghệ thuật Múa bát được trình diễn tại Đêm hội. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Thông qua công nghệ trình diễn 3D Mapping kết hợp các loại hình nghệ thuật truyền thống như: hát Then, múa Tắc Xình, hát Xoan, Quan họ, Xẩm, Ví, Giặm, cồng chiêng Tây Nguyên…, chương trình khắc họa bức tranh văn hóa đa dạng của các vùng miền Việt Nam. Đồng thời, những nét đặc trưng trong văn hóa trà đạo Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc cũng được giới thiệu, thể hiện sự giao lưu, kết nối văn hóa trà giữa Việt Nam và các quốc gia.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại không chỉ tạo nên những tiết mục mãn nhãn mà còn góp phần kể câu chuyện về hành trình hình thành, phát triển của cây chè, văn hóa thưởng trà và những giá trị tinh thần được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đêm hội được tổ chức tại không gian Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Không đơn thuần là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Đêm hội thưởng trà còn là dịp tôn vinh di sản văn hóa trà, khẳng định sức sống của nghệ thuật thưởng trà trong đời sống đương đại. Qua đó, lan tỏa thông điệp về sự giao lưu, gắn kết giữa các vùng miền, quốc gia thông qua chén trà - biểu tượng của sự hiếu khách, sẻ chia và kết nối.

Đặc biệt, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên - vùng đất được mệnh danh là “Đệ nhất danh trà”, nổi tiếng với chất lượng, hương vị trà đặc trưng cùng những giá trị văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch. Đây cũng là dịp để nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên, từng bước đưa văn hóa trà trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu quốc tế, hợp tác và phát triển kinh tế, du lịch trong bối cảnh hội nhập.