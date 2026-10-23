Thái Nguyên chuẩn bị khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên

Ngày 22 tháng 10, tại thành phố Huế, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế đã tổ chức bàn giao xe buýt điện cho Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan, phục vụ kế hoạch đưa 15 xe buýt điện đầu tiên vào vận hành tại Thái Nguyên. (Ảnh: Chu Hồng Đông)

Để chuẩn bị cho Khai trương tuyến, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đã đầu tư 15 xe buýt điện để đưa vào khai thác tuyến số 01 Tân Long - Đa Phúc, chiều dài 42 km. Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động trên tuyến tại tỉnh Thái Nguyên góp phần nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng, phục vụ nhu cầu đi lại, học tập và làm việc của Nhân dân.

Đây là một trong những hoạt động hiện thực hóa Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 13/5/2026. Đề án hướng tới phát triển mạng lưới xe buýt hiện đại, bền vững, từng bước chuyển đổi xanh; ưu tiên kết nối các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, trường học, bệnh viện và điểm du lịch.

Cùng với định hướng phát triển mạng lưới, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành chính sách hỗ trợ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025. Các chính sách hỗ trợ đầu tư phương tiện sử dụng năng lượng xanh và miễn, giảm giá vé cho các nhóm đối tượng theo quy định tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đồng thời tăng khả năng tiếp cận phương tiện công cộng của người dân.

Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên có 12 tuyến xe buýt đang hoạt động, gồm 11 tuyến ở khu vực phía Nam và một tuyến ở khu vực phía Bắc; tổng chiều dài mạng lưới 704 km, với 171 phương tiện, thực hiện trên 800 lượt vận chuyển mỗi ngày. Trong không gian phát triển sau hợp nhất tỉnh, việc đổi mới phương tiện và nâng cao chất lượng dịch vụ là yêu cầu thiết thực để tăng sức hấp dẫn của xe buýt, từng bước khuyến khích người dân sử dụng vận tải công cộng.

Theo số liệu đến tháng 9/2026, trước khi bổ sung xe buýt điện của chương trình khai trương, tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng gồm xe buýt, taxi sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn tỉnh đạt 54,5%. Việc đầu tư 15 xe buýt điện tiếp tục cụ thể hóa lộ trình chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực vận tải, góp phần giảm phát thải và tiếng ồn từ hoạt động giao thông.

Lễ khai trương dự kiến tổ chức tại trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, số 18 đường Nha Trang, phường Phan Đình Phùng, với các nội dung giới thiệu quá trình đầu tư, cắt băng khai trương, tham quan và trải nghiệm phương tiện. Sở Xây dựng đang phối hợp với doanh nghiệp chuẩn bị chương trình, phương án tổ chức và các điều kiện bảo đảm an toàn.

Được triển khai đúng dịp Festival Trà và kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, tuyến xe buýt điện đầu tiên là dấu mốc trong quá trình phát triển giao thông xanh của Thái Nguyên, gắn hoạt động chào mừng với việc bổ sung dịch vụ phục vụ đời sống hằng ngày của Nhân dân.