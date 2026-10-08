Thái Nguyên chuẩn bị chu đáo Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt 'Nối vòng tay lớn'

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng phát biểu tại Hội nghị.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn" thuộc chuỗi chương trình “Tự hào là người Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì tổ chức.

Chương trình được tổ chức gắn với Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 và các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (04/11/1831 - 04/11/2026). Dự kiến chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 01/11/2026, tại Sân vận động Thái Nguyên.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đây là chương trình kết hợp chính luận, phóng sự và các tiết mục nghệ thuật nổi bật ca ngợi sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các giá trị văn hóa và khát vọng phát triển đất nước.

Chương trình dự kiến có sự tham dự của các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu thảo luận.

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đóng góp ý kiến.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương; phương án đảm bảo an ninh, an toàn để chương trình diễn ra đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật cấp quốc gia, có ý nghĩa chính trị lớn. Vì vậy, đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện, phát huy tinh thần, trách nhiệm để tổ chức thành công chương trình.