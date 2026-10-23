Thái Nguyên chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện lớn

Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh Thái Nguyên họp chỉ đạo triển khai Concert quốc gia "Nối vòng tay lớn". (Ảnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Theo Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh Thái Nguyên, Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn” là chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt dự kiến sẽ diễn ra trực tiếp tại sân vận động tỉnh vào tối 1/11.

Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831-4/11/2026) và Festival Trà quốc tế năm 2026 sẽ có chuỗi các hoạt động như: lễ kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và khai mạc Festival; lễ bế mạc Festival; các chương trình biểu diễn nghệ thuật; triển lãm “195 năm thành tựu hội nhập và phát triển”; chuyến tàu di sản; hoạt động thưởng trà cùng người nổi tiếng; ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; diễn đàn Trà quốc tế; Không gian Phố Trà, trưng bày, ẩm thực và xúc tiến đầu tư; giải Golf và hoạt động “Thưởng trà trong mây”; cuộc thi World Master Tea Vietnam; trưng bày ảnh nghệ thuật và Cuộc thi ảnh, video clip “Hương sắc xứ trà”...

Các chuỗi hoạt động này sẽ diễn ra từ ngày 30/10 cho tới ngày 7/11, tổ chức ở nhiều nơi, nhiều địa điểm đòi hỏi công tác chuẩn bị phải hết sức chu đáo, kỹ lưỡng.

Để chuẩn bị cho Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”, Ban tổ chức đã dự kiến bố trí khoảng 25.000 ghế tại các khu vực khán đài A, một phần khán đài C, D và khu vực mặt sân vận động tỉnh.

Vé được phát miễn phí trực tiếp cho người dân trên địa bàn tỉnh và thông qua các cơ quan, ban, sở, ngành, địa phương. Ngoài ra, dự kiến phát trực tuyến 5.000 vé miễn phí thông qua ứng dụng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã thẩm định kịch bản chương trình nghệ thuật. Hiện, các nghệ sĩ, diễn viên đang tổ chức tập luyện theo từng điểm. Đơn vị tổ chức sự kiện đang lắp dựng sân khấu, màn LED và các thiết bị kỹ thuật.

Đối với chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831-4/11/2026) và Festival Trà quốc tế năm 2026, kịch bản tổ chức các hoạt động được xây dựng, hoàn thiện và trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xem xét, thẩm định.

Lãnh đạo xã Đồng Phúc kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị tham gia Festival Trà quốc tế năm 2026. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc)

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được tăng cường nhằm bảo đảm thống nhất về nội dung, tiến độ và phương án tổ chức. Các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị kỹ thuật, tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, an ninh, trật tự, y tế và vệ sinh môi trường đang được rà soát, chuẩn bị theo nhiệm vụ được phân công.

Ban tổ chức tiếp tục đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các hoạt động diễn ra đồng bộ, an toàn, trang trọng và hiệu quả.

Từ ngày 13/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các xã, phường, đặc biệt là các khu vực diễn ra các hoạt động kỷ niệm và Festival Trà, gồm: Phan Đình Phùng, Tân Cương, Đồng Hỷ, Vô Tranh, La Bằng, Đồng Phúc, Đại Phúc, Phú Đình tổ chức thực hiện thường xuyên phong trào “Xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh và mỹ quan đô thị”, “Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp” gắn với “Ngày thứ Bảy xanh”.

Tổ chức hoạt động tổng vệ sinh, thu gom, vận chuyển rác thải; bố trí thiết bị, phương tiện quét dọn, rửa sạch đường, phố nơi tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người và khu vực lân cận trước, trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương, đối với Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”, các ban, sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tổ chức chương trình nghệ thuật thành công.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm soát chặt chẽ việc phân phối vé đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng mua, bán vé; đồng thời xây dựng, triển khai hiệu quả phương án đưa đón đại biểu, bảo đảm an ninh, an toàn và thuận tiện trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Đối với chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh và Festival Trà quốc tế năm 2026, đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, bảo đảm tiến độ và chất lượng từng phần việc.

Các đơn vị thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ triển khai để Thường trực Tỉnh ủy kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh; tăng cường các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa ùn tắc và quá tải tại các địa điểm tổ chức sự kiện.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức, bảo đảm chương trình được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, an toàn và thành công, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa trà và tiềm năng phát triển của Thái Nguyên đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.