Thái Nguyên: Chùa Đài (Khâu Lâu tự) tổ chức Lễ rót đồng đúc đại hồng chung

Chư tôn đức cử hành sái tịnh trước lúc rót đồng

Sau các nghi thức truyền thống, chư tôn đức, đại biểu cùng Phật tử trang nghiêm cử hành nghi thức rót đồng đúc đại hồng chung trong không khí trang nghiêm. Đây là dịp thể hiện tâm nguyện phát tâm hộ trì Tam bảo, tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của Tăng Ni, Phật tử cùng nhân dân trong việc thực hiện Phật sự.

Ban đạo từ, Đại đức Thích Vĩnh Tường tán thán tâm nguyện và công đức của đạo tràng chùa Đài, chư Tăng Ni, Phật tử cùng các nhà hảo tâm đã phát tâm chung sức thực hiện Phật sự. Đại đức nhấn mạnh ý nghĩa của tiếng chuông chùa trong đời sống Phật giáo, không chỉ là pháp khí phục vụ nghi lễ, tu tập mà còn mang thông điệp nhắc nhở mỗi người hướng đến đời sống tỉnh thức, nuôi dưỡng tâm từ bi và thực hành những giá trị đạo đức tốt đẹp.

Rót đồng vào khuôn

Lễ rót đồng đúc đại hồng chung tại chùa Đài (Khâu Lâu tự) là Phật sự có ý nghĩa, góp phần hoàn thiện cơ sở sinh hoạt Phật giáo, đáp ứng nhu cầu tu học, lễ bái của Tăng Ni, Phật tử và nhân dân địa phương.