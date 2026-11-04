Thái Nguyên chủ động phòng ngừa tội phạm đường phố

Kiên quyết đấu tranh, không để hình thành các nhóm tội phạm đường phố

Thời gian qua, một số vụ việc mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đã được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần kiềm chế, kéo giảm các hành vi vi phạm, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố.

Lực lượng Công an tỉnh kịp thời trấn áp nhóm đối tượng có biểu hiện manh động, nguy hiểm.

Khoảng 1 giờ 40 phút ngày 8/3/2026, Công an phường Phan Đình Phùng phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại khu vực đèn tín hiệu giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một người mang theo thanh kim loại dạng kiếm dài khoảng 80 cm. Các đối tượng khai nhận vừa tham gia cùng một nhóm đua xe và mang theo hung khí.

Tiếp đó, ngày 12/3/2026, trên tuyến Quốc lộ 1B, đoạn qua phường Linh Sơn, một nhóm khoảng 10 nam thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông và trật tự công cộng. Công an phường Linh Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra ngày 12/7/2026 tại xã Phú Bình cho thấy tính chất nguy hiểm của những mâu thuẫn được giải quyết bằng bạo lực. Sau khi phát sinh xích mích, một nhóm đối tượng đã đuổi đánh người khác, trong đó có đối tượng sử dụng dao gây thương tích. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về các tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Các vụ việc cho thấy, chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ, lời nói khiêu khích hoặc xích mích trên mạng xã hội, thanh, thiếu niên có thể bị lôi kéo vào hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của bản thân.

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2026, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tội phạm đường phố xảy ra 37 vụ, chiếm 5,74% tổng số vụ phạm tội xâm phạm trật tự xã hội, với 382 đối tượng, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả từ sự chủ động trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh của lực lượng chức năng.

Đại tá Ngô Quang Trung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: Tội phạm đường phố thường xảy ra vào ban đêm, tại các tuyến giao thông, địa điểm công cộng; đối tượng chủ yếu là nam giới trong độ tuổi từ 14-20, thường tụ tập thành nhóm từ 5-10 người, cá biệt có nhóm hơn 30 người. Đáng chú ý, nhiều vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bột phát, thậm chí có đối tượng không quen biết nhau nhưng vẫn tham gia khi bị kích động, lôi kéo.

Một số nhóm còn chuẩn bị dao, kiếm, tuýp sắt, vỏ chai bia, ná cao su; sử dụng xe máy, xe đạp điện di chuyển tốc độ cao để đe dọa, tấn công đối phương. Cá biệt, các đối tượng còn quay video, đăng tải lên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ cổ súy cho hành vi bạo lực trong giới trẻ.

Phòng ngừa từ sớm, từ xa, phát huy trách nhiệm của gia đình và nhà trường

Để chủ động phòng ngừa tội phạm đường phố, Công an toàn tỉnh tập trung nắm chắc địa bàn, quản lý các đối tượng có nguy cơ vi phạm; kịp thời phát hiện, giải quyết mâu thuẫn, ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây rối. Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, nhất là vào ban đêm, ngày nghỉ, lễ, Tết. Đồng thời, lực lượng chức năng đẩy mạnh khai thác hệ thống camera giám sát, thông tin trên không gian mạng để phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm đường phố.

Tuy nhiên, cũng theo Đại tá Ngô Quang Trung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, phòng, chống tội phạm đường phố không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà cần sự chung tay, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi gia đình.

Khi những mâu thuẫn được phát hiện, giải quyết kịp thời; thanh, thiếu niên được quan tâm, giáo dục và định hướng đúng đắn, nguy cơ vi phạm sẽ được ngăn chặn ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh.