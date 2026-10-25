Thái Nguyên chủ động chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Lãnh đạo Quân khu 1 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập.

Chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ

Xác định công tác chuẩn bị là khâu then chốt, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chỉ thị, kế hoạch triển khai theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc được kiện toàn; nhiệm vụ được phân công cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể.

Cùng với phân công rõ người, rõ việc, cơ quan thường trực thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, giúp các lực lượng chủ động triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch.

Công tác chuẩn bị không chỉ dừng ở việc xây dựng văn bản, phương án mà còn được cụ thể hóa bằng các phần việc tại thực địa. Đây là quá trình đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quân sự với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương có địa điểm phục vụ diễn tập.

Tại xã Yên Trạch, các lực lượng đang triển khai mặt bằng, thi công những hạng mục phục vụ diễn tập. Để bảo đảm tiến độ, chính quyền địa phương chủ động phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch UBND xã Yên Trạch, cho biết địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng và các văn bản liên quan; đồng thời vận động nhân dân ủng hộ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ diễn tập, chấp hành nghiêm các quy định.

Tại xóm Na Hiên, người dân tích cực đóng góp ngày công, cùng lực lượng quân sự xây dựng các hạng mục phục vụ diễn tập. Bà Nông Thị Thoa, Bí thư Chi bộ xóm, cho biết sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ cấp trên, Chi bộ đã triển khai đến người dân và nhận được sự đồng tình, ủng hộ.

Trong quá trình tham gia xây dựng công sự cùng lực lượng quân sự, người dân nghiêm túc chấp hành các yêu cầu về bảo đảm bí mật, không quay phim, chụp ảnh, đăng tải thông tin lên mạng xã hội theo quy định. Sự đồng thuận, trách nhiệm của nhân dân góp phần quan trọng giúp các phần việc được triển khai thuận lợi, đúng yêu cầu.

Nỗ lực hoàn thiện các hạng mục phục vụ diễn tập

Công tác xây dựng công sự đang được khẩn trương triển khai.

Trên các vị trí được giao, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống công sự, trận địa và các hạng mục phục vụ diễn tập. Tỉnh xác định việc xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương phải bảo đảm tính cơ bản, thiết thực, lâu dài, gắn với yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Cách làm này không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt của cuộc diễn tập mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, nâng cao khả năng chuyển trạng thái và xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh.

Theo Đại tá Ngô Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh tổ chức diễn tập cấp tỉnh trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập được đặt ra theo yêu cầu thực chất, hiệu quả, sát tình hình thực tiễn, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

Cùng với diễn tập KVPT cấp tỉnh, các xã, phường cũng đang triển khai diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ theo kế hoạch. Theo thông tin của tỉnh công bố ngày 20-10, đã có 17/24 xã, phường hoàn thành nhiệm vụ; các địa phương còn lại tiếp tục chuẩn bị, dự kiến tổ chức trong tháng 10 và tháng 11-2026.

Khối lượng xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, công sự, trận địa và khu vực thực binh tại các địa phương tham gia diễn tập cùng tỉnh đạt trên 80%.

Hiện Bộ CHQS tỉnh đang tập trung hoàn thiện các nội dung chuẩn bị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm đầy đủ điều kiện để tổ chức thực hành diễn tập tác chiến phòng thủ vào đầu tháng 11-2026.

Từ công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, kiện toàn tổ chức đến xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương và các khu vực thực binh, từng nhiệm vụ đang được triển khai đồng bộ, bám sát kế hoạch. Tiến độ, chất lượng và yêu cầu an toàn được chú trọng trong từng khâu chuẩn bị.

Sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể cùng sự đồng thuận của nhân dân tạo nền tảng quan trọng để tỉnh tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT năm 2026. Qua đó góp phần đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng và trình độ sẵn sàng chiến đấu, xử trí tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.