Thái Nguyên chủ động bảo đảm điện cho các sự kiện lớn

Trước thềm chuỗi sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Thái Nguyên đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, bố trí nhân lực, phương tiện và phương án ứng trực, quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, góp phần để các chương trình diễn ra thành công, phục vụ Nhân dân và du khách.

Rà soát lưới điện, sẵn sàng phương án cấp điện

Những ngày cuối tháng 10, Thái Nguyên đang bước vào không khí sôi động của chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2026) và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Từ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, không gian quảng bá trà, ẩm thực đến những chương trình biểu diễn quy mô lớn, các sự kiện không chỉ mang ý nghĩa chính trị, văn hóa quan trọng mà còn là ngày hội của nhân dân, nơi người dân địa phương và du khách cùng hòa mình vào không khí lễ hội, khám phá những giá trị đặc sắc của vùng đất và con người Thái Nguyên.

Công nhân Công ty Điện lực Thái Nguyên kiểm tra thiết bị cấp điện tại các điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, chính trị

Đặc biệt, chương trình kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế được tổ chức tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, với chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1. Tiếp đó, ngày 01/11/2026, chương trình đại nhạc hội (Concert) quốc gia “Nối vòng tay lớn” tại Sân vận động Thái Nguyên hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả. Cùng với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, giao lưu văn hóa và chương trình bế mạc Festival, chuỗi sự kiện đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, trong đó bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Xác định rõ trách nhiệm của đơn vị trong việc đồng hành cùng các sự kiện lớn của tỉnh, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, tập trung rà soát hệ thống điện, kiểm tra thiết bị, phối hợp với các đơn vị tổ chức và bố trí lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các sự kiện tập trung đông người, có quy mô tổ chức lớn, nhu cầu sử dụng điện thường tập trung vào nhiều hạng mục như sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, thiết bị truyền hình và các khu vực phục vụ hậu cần. Đặc biệt, những chương trình truyền hình trực tiếp đòi hỏi nguồn điện phải được duy trì liên tục, ổn định, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn ảnh hưởng đến chất lượng chương trình.

Trên cơ sở đó, Công ty Điện lực Thái Nguyên tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát, kiểm tra tình trạng vận hành của đường dây, trạm biến áp và thiết bị điện tại các khu vực tổ chức sự kiện; kịp thời phát hiện, xử lý những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp điện. Công tác phối hợp với ban tổ chức, đơn vị thi công sân khấu, âm thanh, ánh sáng và truyền hình cũng được chú trọng nhằm nắm bắt nhu cầu sử dụng điện, thống nhất các điều kiện kỹ thuật, bảo đảm an toàn trong quá trình đấu nối và vận hành.

Cùng với công tác kiểm tra hạ tầng, các đơn vị chú trọng chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư cần thiết; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, bố trí lực lượng trực vận hành, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Việc duy trì thông tin liên lạc và phối hợp giữa các bộ phận cũng được tăng cường, bảo đảm công tác điều hành được thông suốt trong suốt thời gian diễn ra các chương trình.

Tại các địa điểm tổ chức sự kiện, cán bộ, nhân viên ngành điện tích cực kiểm tra hiện trường, rà soát các vị trí cấp điện, phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm các điều kiện kỹ thuật cần thiết. Mỗi phần việc, dù lớn hay nhỏ, đều được triển khai với tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm, bởi phía sau ánh sáng sân khấu và những chương trình nghệ thuật phục vụ hàng nghìn khán giả là yêu cầu vận hành điện an toàn, liên tục.

Lãnh đạo Điện lực Sông Công kiểm tra công tác cấp điện cho sự kiện Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn” tại Sân vận động Thái Nguyên được tổ chức vào tối ngày 01/11/2026

Anh Đỗ Đông Nguyên, nhân viên Điện lực Thái Nguyên, chia sẻ: “Đối với chúng tôi, được tham gia bảo đảm điện phục vụ những sự kiện lớn của tỉnh vừa là nhiệm vụ chuyên môn, vừa là niềm tự hào của người thợ điện. Anh em luôn xác định phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiểm tra kỹ từng vị trí, từng thiết bị, chấp hành nghiêm quy trình an toàn và sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là góp phần để các chương trình diễn ra an toàn, thuận lợi, người dân được thưởng thức những hoạt động văn hóa, nghệ thuật trọn vẹn”.

Tập trung cao độ tại các địa điểm tổ chức sự kiện trọng điểm

Trong chuỗi hoạt động lần này, khu vực trung tâm tỉnh là nơi diễn ra nhiều chương trình quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Với đặc thù nhiều hoạt động được tổ chức liên tiếp, công tác bảo đảm điện đòi hỏi sự chủ động trong điều hành, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận và khả năng ứng phó linh hoạt trước những yêu cầu phát sinh.

Ông Lưu Văn Doanh, Phó Trưởng Điện lực Thái Nguyên, cho biết: “Đơn vị xác định công tác bảo đảm điện cho chuỗi sự kiện lần này là nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao. Chúng tôi tập trung rà soát hệ thống điện tại các khu vực tổ chức chương trình, tăng cường kiểm tra thiết bị, phối hợp với ban tổ chức để nắm bắt các yêu cầu sử dụng điện, đồng thời bố trí lực lượng trực và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Mỗi cán bộ, công nhân viên đều được quán triệt tinh thần không chủ quan, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn và vận hành điện”.

Điện lực Đồng Hỷ kiểm tra cấp điện tại Trại Cài - nơi tổ chức nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Đặc biệt, đối với concert quốc gia “Nối vòng tay lớn” diễn ra ngày 01/11/2026 tại Sân vận động Thái Nguyên, đây là chương trình nghệ thuật có quy mô lớn, thu hút đông đảo khán giả tham dự. Việc bảo đảm điện cho sự kiện đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp đồng bộ giữa ngành Điện với ban tổ chức và các đơn vị kỹ thuật, nhất là đối với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng và các thiết bị phục vụ chương trình.

Trực tiếp phụ trách địa bàn có địa điểm tổ chức concert, Điện lực Sông Công tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan và chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ công tác ứng trực.

Ông Dương Văn Hợp, Trưởng Điện lực Sông Công, cho biết: “Điện lực Sông Công đã xây dựng phương án xử lý sự cố, thành lập tiểu ban chỉ đạo và tổ chức kiểm tra trước, trong và sau sự kiện. Đơn vị đã rà soát toàn bộ hệ thống đường dây, trạm biến áp cấp điện, đặc biệt là khu vực sân khấu và các cổng ra vào Sân vận động Thái Nguyên; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình triển khai. Đáng chú ý, đơn vị đã tổ chức chạy thử các hệ thống máy phát điện với công suất tối đa; cả 3 máy phát đều vận hành tốt, đáp ứng yêu cầu cấp điện cho sân vận động và khu vực tổ chức chương trình. Qua đó, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho Concert quốc gia ‘Nối vòng tay lớn”.

Bảo đảm điện thông suốt

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Nguyên, bảo đảm cung cấp điện phục vụ chuỗi sự kiện lớn của tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm của ngành Điện đối với địa phương và cộng đồng. Vì vậy, Công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị, triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, ban tổ chức và các lực lượng liên quan.

Bên cạnh việc bảo đảm điện tại các địa điểm tổ chức sự kiện, Công ty cũng chú trọng duy trì cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn. Công tác trực vận hành, kiểm tra hệ thống điện và chuẩn bị phương tiện xử lý sự cố được quan tâm, nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động thường ngày của khách hàng trong thời gian diễn ra các sự kiện.

Ông Ninh Vân Phong ( áo trắng đầu tiên bên phải) - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên chỉ đạo và kiểm tra công tác cấp điện cho sự kiện Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Ông Ninh Vân Phong - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên, nhấn mạnh: “Chuỗi sự kiện kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Thái Nguyên mà còn là ngày hội lớn của Nhân dân. Với trách nhiệm của đơn vị cung cấp điện trên địa bàn, Công ty chúng tôi xác định phải nỗ lực cao nhất, chủ động các phương án, huy động nhân lực và phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục. Chúng tôi mong muốn góp phần để mỗi chương trình được diễn ra thành công, để người dân và du khách có những trải nghiệm trọn vẹn, đồng thời bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của khách hàng được duy trì ổn định”.

Những sự kiện lớn của tỉnh được tạo nên từ sự chung sức của nhiều cấp, nhiều ngành và các lực lượng xã hội. Trong đó, ngành Điện đảm nhận một phần việc đặc thù, ít xuất hiện trước ánh đèn sân khấu nhưng giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động của toàn bộ chương trình.

Khi những ánh đèn sân khấu bừng sáng, khi hàng nghìn khán giả cùng hòa nhịp trong các chương trình nghệ thuật, phía sau đó vẫn có những người thợ điện âm thầm làm nhiệm vụ, theo dõi vận hành, duy trì trạng thái sẵn sàng và bảo đảm dòng điện thông suốt. Đó chính là sự đóng góp thiết thực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thái Nguyên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và quyết tâm đồng hành cùng sự phát triển của quê hương.

Bằng sự chủ động trong chỉ đạo, quyết liệt trong triển khai và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công nhân viên, ngành Điện Thái Nguyên đang nỗ lực góp phần thắp sáng những ngày hội lớn, để các sự kiện văn hóa, chính trị, nghệ thuật của tỉnh diễn ra an toàn, thành công, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách.