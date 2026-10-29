Thái Nguyên chỉnh trang đô thị, bảo đảm mỹ quan phục vụ các sự kiện lớn

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên thực hiện cắt tải cây xanh tại khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Ảnh tư liệu

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, hướng dẫn bố trí những vị trí treo băng rôn, cờ phướn tuyên truyền, bảo đảm đồng bộ, đúng quy định, tạo điểm nhấn cảnh quan và mỹ quan đô thị.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường khẩn trương triển khai công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ các hoạt động, sự kiện. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo chỉnh trang cảnh quan đô thị; rà soát, sơn kẻ vạch chỉ đường; tổ chức tổng vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu vực trung tâm và nơi công cộng.

Các địa phương cần chú trọng khu đô thị trung tâm, địa điểm diễn ra hoạt động trong khuôn khổ Festival; đồng thời kiểm tra, bảo đảm hệ thống chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường chính, khu vực trung tâm và địa điểm tổ chức sự kiện hoạt động ổn định, an toàn.

Đối với phường Phan Đình Phùng, UBND tỉnh yêu cầu tập trung hoàn thiện các hạng mục sửa chữa tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp và khu vực tổ chức Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026.

Phường Phan Đình Phùng cũng được yêu cầu thông báo các cơ quan, công sở, khách sạn, cơ sở kinh doanh quy mô lớn và công trình công cộng trên địa bàn bật hệ thống chiếu sáng vào buổi tối trong thời gian diễn ra các hoạt động, sự kiện của Festival theo khung giờ quy định; thường xuyên rà soát, kiểm tra, bảo đảm hệ thống chiếu sáng hoạt động ổn định.