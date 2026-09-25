Thái Nguyên: Cây hồng không hạt giúp người dân Quảng Bạch tăng thu nhập

Tính bình quân, hồng không hạt mang lại nguồn thu từ 6-8 tỷ đồng mỗi năm cho người dân trên địa bàn xã, giá trị thu nhập cao gấp 4-5 lần so với canh tác lúa và ngô.

Tháng 8 và tháng 9 hằng năm là thời điểm những vườn hồng không hạt tại xã Quảng Bạch bước vào vụ thu hoạch. Với người dân địa phương, mùa hồng không chỉ mang đến những trái hồng giòn, ngọt mà còn tạo thêm nguồn thu quan trọng cho các gia đình.

Hồng không hạt Quảng Bạch là giống hồng trơn, có vị ngọt đặc trưng, được nhiều người ưa chuộng và lựa chọn làm quà biếu. Cây hồng phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương, không đòi hỏi mức đầu tư lớn, chi phí và công chăm sóc không cao, đồng thời có khả năng chịu hạn khá tốt.

Toàn xã hiện có khoảng 50ha hồng không hạt, trong đó khoảng 30ha đang cho thu hoạch, tập trung chủ yếu tại thôn Tân Phong 1 và Tân Phong 2. Đáng chú ý, cây hồng có thể sinh trưởng trên những khu vực đất dốc, phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân vùng cao.

Theo ông Triệu Văn Ngự, người dân thôn Tân Phong 2, gia đình ông trồng hơn 5.000m² hồng không hạt. Năm 2025, diện tích này mang lại thu nhập khoảng 70 triệu đồng. Năm nay, do sản lượng giảm, thu nhập dự kiến còn hơn 40 triệu đồng.

Ông Hoàng Văn Phong, một trong những hộ trồng nhiều hồng không hạt tại thôn Tân Phong 2, cho biết năng suất và sản lượng năm nay giảm do cây bị bệnh thán thư. Tuy nhiên, so với một số cây trồng khác như lúa, ngô, cây hồng vẫn cho thu nhập cao hơn.

Hiệu quả kinh tế từ cây hồng cũng được thể hiện rõ tại Tân Phong 2. Theo ông Hoàng Văn Thức, Bí thư Chi bộ thôn, toàn thôn có 122 hộ thì khoảng 90% có thu nhập từ cây hồng; nhiều hộ đạt mức thu nhập trung bình khoảng 50-60 triệu đồng/vụ.

Tính bình quân, hồng không hạt đem lại nguồn thu khoảng 6-8 tỷ đồng mỗi năm cho người dân trên địa bàn xã Quảng Bạch. Giá trị thu nhập từ cây hồng được địa phương đánh giá cao hơn khoảng 4-5 lần so với canh tác lúa và ngô.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, sản xuất hồng không hạt tại Quảng Bạch đang đứng trước một số khó khăn. Năm 2026, thời tiết diễn biến bất lợi, mưa nhiều khiến một số diện tích bị rụng quả. Nhiều vườn xuất hiện bệnh thán thư, khiến quả nhỏ hơn, chất lượng không đồng đều và năng suất giảm.

Những vấn đề này tác động trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Vì vậy, phòng trừ bệnh trên cây hồng và ổn định đầu ra đang là những nội dung được người dân quan tâm.

Các hộ trồng hồng tại Tân Phong 1 và Tân Phong 2 mong muốn chính quyền địa phương và ngành chức năng tăng cường hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, đặc biệt là hướng dẫn phòng trừ bệnh thán thư và bệnh nấm quả.

Theo ông Ma Chí Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Bạch, với diện tích đang cho thu hoạch, cây hồng không hạt đem lại nguồn thu bình quân 6-8 tỷ đồng/năm cho người dân trong xã, cao hơn 4-5 lần so với cây lúa và cây ngô.

Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục quan tâm phát triển cây hồng theo hướng nâng cao chất lượng và tổ chức lại sản xuất. Quảng Bạch đang huy động các nguồn lực, trong đó có nguồn vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, để hỗ trợ mở rộng diện tích, đồng thời hình thành hợp tác xã nhằm phát triển cây hồng bền vững.

Địa phương cũng phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn, phổ biến các biện pháp phòng trừ bệnh cho người dân, qua đó giúp các hộ chủ động chăm sóc và yên tâm phát triển diện tích.

Từ những vườn hồng hiện có, Quảng Bạch có điều kiện nâng cao giá trị sản phẩm đặc sản địa phương. Việc duy trì diện tích, nâng chất lượng, kiểm soát dịch bệnh, tăng cường liên kết sản xuất và ổn định thị trường tiêu thụ sẽ là những yếu tố quan trọng để cây hồng tiếp tục tạo sinh kế và nâng thu nhập cho người dân vùng cao.