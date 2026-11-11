Thái Nguyên: Cầu Gia Bảy hợp long, trên đường về đích

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Trương Văn Trịnh Chỉ huy trưởng dự án cầu Gia Bảy ở tỉnh Thái Nguyên cho biết: 16h chiều 10/11 đã chính thức hợp long các đốt dầm và đặt đốt tháp đỉnh cuối cùng của công trình cầu Gia Bảy.

Mốc thời gian này đạt đúng cam kết của nhà thầu về tiến độ của từng hạng mục đối với Chủ đầu tư.

Công trình cầu Gia Bảy, tỉnh Thái Nguyên chính thức hợp long các đốt dầm và lắp đặt đốt tháp đỉnh cuối cùng, với giá trị xây lắp đạt hơn 90%,

Cầu Gia Bảy được khởi công từ ngày 3/2, cầu dài hơn 180m, thiết kế dây văng, bề rộng mặt cầu 23,5m với tổng mức đầu tư hơn 617 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông trọng điểm, cấp bách nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường khả năng thoát lũ sông Cầu và hoàn thiện hạ tầng đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Cầu mới cao hơn cầu cũ khoảng 5m, sẽ thay thế cầu Gia Bảy cũ có nhiều nhịp nhỏ, lưu không thấp. Cầu mới chỉ có 1 nhịp ở dòng chảy, thiết kế dây văng lệch, bảo đảm mỹ quan, nhất là nâng cao khả năng thoát lũ trên sông Cầu.

Ông Trịnh cho biết, đến thời điểm này giá trị xây lắp đã đạt hơn 90% toàn bộ dự án trong đó hoàn thành toàn bộ các hạng mục kết cấu phần dưới và các hạng mục chính của kết cấu phần trên như lắp đặt toàn bộ dầm thép, lắp đặt xong các đốt tháp.

Đối với đường 2 đầu cầu hiện đang thi công các hạng mục tường chắn đạt trên 80%, đồng thời thi công các lớp đắp kết cấu đường, nút giao và đường dẫn 2 bên đầu cầu.

Về tiến độ các hạng mục còn lại, hiện công trường có 150 công nhân cùng 20 đầu máy, thiết bị chia làm 10 đầu mối thi công 3 ca, 4 kíp các hạng mục gồm: Lắp đặt, hoàn thành cáp văng bản mặt cầu, hoàn thiện nút giao đường dẫn 2 đầu cầu, giải thể đà giáo phục vụ thi công, triển khai lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và trang trí...

Về vật tư vật liệu phục vụ thi công, đại diện nhà thầu cho biết đã chuẩn bị đầy đủ cho việc hoàn thiện các hạng mục. Theo tiến độ cam kết đến 22/12 sẽ thông cầu và 31/12 sẽ thông xe kỹ thuật công trình, hiện theo đánh giá của nhà thầu thời tiết và năng lực thi công hiện tại có thể đáp ứng.

Tuy nhiên, theo ông Trương Văn Trịnh nhà thầu vẫn lo một số vị trí hiện chưa giải quyết dứt điểm phần bằng phục vụ thi công đường dẫn, nút giao và nếu chậm sau ngày 15/11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thiện.

Theo đánh giá của đại diện Ban QLDA, thời gian qua, nhà thầu đã có nhiều cố gắng, chủ động tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca, tăng kíp, bám sát kế hoạch và kịp thời triển khai các giải pháp bù hạng mục chậm tiến độ, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

Về phía Ban QLDA, ngay từ khi dự án triển khai, Ban đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và các thủ tục liên quan, kịp thời báo cáo cấp trên vấn đề vượt thẩm quyền; tăng cường phối hợp với các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Đại diện Ban QLDA cũng lưu ý thời gian còn lại không nhiều, thời tiết có ảnh hưởng, áp lực còn lớn, nhà thầu cần tiếp tục quyết liệt, tập trung tối đa nguồn lực, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ cam kết.