Thái Nguyên: Cảnh báo mưa trên 80mm do không khí lạnh
Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, do chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường, nên từ chiều tối nay (18-11) đến sáng mai, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có mưa trên 80mm.
Dự báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người.
Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để có biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thai-nguyen-canh-bao-mua-tren-80mm-do-khong-khi-lanh