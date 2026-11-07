Thái Nguyên: Cảnh báo mưa lớn cục bộ và mưa đá

Nước sông Cầu dâng cao do mưa lớn nhiều ngày. Ảnh tư liệu: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá: cấp 1...

Liên quan đến tình hình thời tiết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực vùng núi phía Bắc của tỉnh, sau ảnh hưởng đến các nơi khác trong tỉnh Thái Nguyên. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3; vùng núi cao cấp 3 - 4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ đêm 8/11 trên khu vực Thái Nguyên trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Thái Nguyên phổ biến từ 16 đến 18 độ C, vùng núi cao phía Bắc tỉnh từ 12 đến 14 độ C. Trời rét đậm có khả năng ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm cũng như quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng...

Trong 24 giờ qua, tại khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 5 đến 45 mm, riêng khu vực vùng núi cao mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như tại phường Đức Xuân 93mm, xã Cẩm Giàng 105mm...