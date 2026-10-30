Thái Nguyên cần tổ chức không gian phát triển hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và sinh thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cựu chiến binh, đại biểu khách quốc tế và các tầng lớp Nhân dân.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Thái Nguyên là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, Thái Nguyên đã khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ của Vùng trung du và miền núi phía bắc.

Trong tiến trình phát triển, cây chè và văn hóa trà là lợi thế đặc sắc, biểu tượng văn hóa của Thái Nguyên, là sản phẩm kinh tế, sinh kế của nhiều hộ dân. Việc tổ chức Festival Trà quốc tế thể hiện quyết tâm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa trà, nâng tầm thương hiệu Trà Thái Nguyên, mở rộng giao lưu, thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư.

Phát huy truyền thống 195 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quyết tâm đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ghi nhận thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn lại hành trình gần hai thế kỷ của Thái Nguyên là dịp để thế hệ hôm nay xác định trách nhiệm đối với chặng đường phía trước. Năm năm nữa, Thái Nguyên bước vào dấu mốc 200 năm thành lập tỉnh. Hướng tới dấu mốc này, Thái Nguyên cần phấn đấu là địa phương có hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại và chất lượng sống ngày càng cao. Các thế hệ hôm nay tiếp nối xứng đáng công sức của cha ông để thế hệ mai sau được thừa hưởng một nền kinh tế có năng lực sáng tạo, những cánh rừng và nguồn nước được gìn giữ, một đời sống văn hóa giàu bản sắc, cơ hội vươn lên bằng tài năng, lao động và sự nỗ lực của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, từ ngày 1/7/2025, Thái Nguyên và Bắc Kạn hợp nhất, mở ra không gian phát triển mới. Toàn tỉnh phải tạo sự thống nhất trong hành động, khắc phục tư duy cục bộ địa bàn cũ, phân bổ nguồn lực theo nhu cầu và hiệu quả chung; vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp, tăng năng lực cho cấp xã, nhất là ở vùng cao, bảo đảm người dân được giải quyết công việc thuận tiện. Các mục tiêu dài hạn cần được cụ thể hóa thành công việc từng năm, có người chịu trách nhiệm và được Nhân dân giám sát.

Tỉnh cần nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp, lấy khoa học, công nghệ và con người làm nền tảng; thu hút đầu tư có chất lượng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng trình độ khoa học kỹ thuật, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Phát triển kinh tế tư nhân, tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên, giảm rủi ro lệ thuộc vào một vài doanh nghiệp hoặc sản phẩm chủ lực. Phát huy Đại học Thái Nguyên, gắn đào tạo và nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp; tạo điều kiện để người tài lập nghiệp, gắn bó lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tỉnh cần tổ chức không gian phát triển thống nhất, hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và sinh thái. Đầu tư hạ tầng phải giúp kết nối vùng sản xuất, cơ sở đào tạo với thị trường, đồng thời đưa dịch vụ thiết yếu đến gần người dân vùng xa. Lựa chọn công trình theo hiệu quả sử dụng và khả năng tạo động lực, khắc phục đầu tư dàn trải. Quy hoạch đô thị, khu công nghiệp phải tính đủ nhu cầu năng lượng, nhà ở, xử lý chất thải và khả năng thoát lũ. Bảo vệ rừng đầu nguồn, lưu vực sông Cầu, hệ sinh thái hồ Ba Bể và hồ Núi Cốc. Dành không gian trữ nước, chủ động phòng ngừa ngập lụt, sạt lở; kiểm soát khai thác khoáng sản và phục hồi môi trường.

Mọi người dân được tạo cơ hội phát triển; quan tâm người có công, người yếu thế; đồng bào giữ rừng, gìn giữ di sản cần có sinh kế ổn định và được hưởng lợi xứng đáng từ những giá trị mình bảo vệ. Các bộ, ngành Trung ương cần phối hợp tháo gỡ những vướng mắc vượt thẩm quyền, hỗ trợ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển vùng…

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về cây chè và văn hóa trà, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, Di sản tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương cùng những vùng chè đặc sắc của tỉnh cần được gìn giữ bằng việc truyền nghề, bảo vệ cảnh quan và tạo sinh kế tốt cho người dân. Danh xưng “Thái Nguyên-Đệ nhất danh trà” là niềm tự hào và cũng đặt ra trách nhiệm giữ gìn uy tín vùng chè, bảo đảm chất lượng ổn định, nguồn gốc minh bạch, sản phẩm an toàn, tin cậy. Hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình cần được hỗ trợ ứng dụng khoa học từ vùng nguyên liệu đến chế biến, bảo vệ chỉ dẫn địa lý, ngăn chặn giả mạo xuất xứ; phát triển sản phẩm mới phù hợp thị hiếu nhưng giữ được phẩm chất đặc trưng.

Festival là dịp để người trồng chè, nghệ nhân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế gặp gỡ, chia sẻ tri thức, mở rộng hợp tác. Sức lan tỏa của lễ hội cần được đo bằng uy tín thương hiệu, thị trường được mở rộng và thu nhập tốt hơn của người làm chè sau mỗi kỳ tổ chức.

Nhân dịp này, tỉnh công bố Quyết định số 2889/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2026 của Bộ Văn hóa-Thể Thao và Du lịch về việc đưa vào Danh mục Quốc gia về Di sản Văn hoá Phi vật thể Tri thức trồng và Chế biến chè Thái Nguyên, Loại hình Tri thức Dân gian (Địa điểm: xã Tân Cương, xã La Bằng, xã Đồng Hỷ, xã Vô Tranh, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên). Tiếp đó, chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên năm 2026 với các tiết mục đặc sắc đã tôn vinh giá trị cây chè, văn hóa trà, thương hiệu “Đệ nhất danh trà”; đồng thời giới thiệu hình ảnh Thái Nguyên giàu truyền thống, năng động, đổi mới và hội nhập.