Có thể những mô hình đầu tiên ấy chưa hoàn hảo, thậm chí có mô hình phải dừng lại. Nhưng chính từ những thử nghiệm đó, nhiều bài học quý giá đã được tích lũy. Nhìn lại gần ba thập kỷ, Thái Nguyên không chỉ có quyền tự hào về những “hạt giống” hữu cơ đầu tiên, mà còn đứng trước trách nhiệm biến di sản ấy thành động lực cho một giai đoạn phát triển mới.

Từ tức tranh những hạt giống đầu tiên

Theo các tư liệu lịch sử được lưu giữ và những nhân chứng mà tác giả trao đổi, trong giai đoạn 1997–1998, mô hình sản xuất chè hữu cơ được triển khai tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương cũ, với sự kết nối của Hội Làm vườn Việt Nam (VACVINA), tổ chức CIDSE và sự hỗ trợ của ORION (Thụy Điển). Đây không phải là một ý tưởng chỉ nằm trên giấy. Những kiến thức về sản xuất hữu cơ khi ấy được đưa trực tiếp vào đồng ruộng, từng nương chè và từng gia đình nông dân.

Mô hình được triển khai tại HTX Tức Tranh, do ông Vũ Cao Bằng, nguyên Chủ nhiệm HTX, trực tiếp tổ chức thực hiện. Quy mô ban đầu khoảng 15 ha tại ba xóm Gốc Cọ, Khe Cốc và Khe Rơm, với khoảng 50 hộ dân tham gia. Người dân được tập huấn sử dụng phân hữu cơ tự ủ, chế phẩm vi sinh, cây che phủ và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh có nguồn gốc thảo mộc.

Điều đáng chú ý là tư duy kỹ thuật khi ấy đã có nhiều điểm gần với tinh thần của nông nghiệp hữu cơ hiện đại: chăm sóc đất thay vì chỉ chăm sóc cây; nuôi dưỡng hệ sinh thái thay vì chỉ tìm cách tiêu diệt sinh vật gây hại; tận dụng nguồn vật chất tại chỗ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào vật tư hóa học.

Sản phẩm chè Tức Tranh được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ IFOAM và đưa ra thị trường. TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam tại Ngày Hội hữu cơ châu Á lần đầu tiên tổ chức đầu tiên tại Thái Nguyên (19/9/2017) đã đánh giá: Đây là một trong những mô hình sản xuất hữu cơ sớm nhất ở Việt Nam và gọi Thái Nguyên là nơi gắn với “cội nguồn NNHC trong thời kỳ mới”.

Những đánh giá đó là một căn cứ quan trọng để nhìn nhận Tức Tranh như một dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Nhưng giá trị của Tức Tranh không chỉ nằm ở thời điểm xuất hiện. Quan trọng hơn, mô hình đã cho thấy một điều: nếu được trang bị kiến thức và tổ chức phù hợp, người nông dân hoàn toàn có thể trở thành chủ thể của quá trình chuyển đổi phương thức sản xuất.

Mô hình chè hữu cơ tại Tức Tranh – hình ảnh ghi nhận vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ trong giai đoạn gần đây. Ảnh tư liệu của tác giả.

Thiên hoàng “phòng thí nghiệm sống” của chè hữu cơ

Nếu Tức Tranh là một dấu mốc mở đầu, thì HTX chè hữu cơ Thiên Hoàng tại Minh Lập, huyện Đồng Hỷ cũ, lại là một minh chứng sinh động cho quá trình người nông dân Thái Nguyên tiếp nhận, thử nghiệm và thực hành tư duy nông nghiệp hữu cơ.

Theo trao đổi của tác giả với ông Nguyễn Văn Lệ, nguyên Chủ nhiệm HTX, Thiên Hoàng có nguồn gốc từ Câu lạc bộ IPM – chương trình quản lý dịch hại tổng hợp do CIDSE hỗ trợ. HTX được thành lập năm 2000 với 11 thành viên tại 4 xóm: Ha Le, Gốc Đa, Na Dịa và Cầu Mơn, diện tích ban đầu chỉ khoảng 4.000 m² với giống chè Trung Du, vườn chè trồng bằng hạt khoảng 10 năm tuổi.

Quá trình chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang canh tác hữu cơ bắt đầu từ năm 2000 và kéo dài khoảng 18 tháng. Năm 2002, mô hình được chứng nhận hữu cơ bởi ACT – Organic Agriculture Certification Thailand. Đến năm 2004, mô hình tiếp tục được chứng nhận lại, đồng thời nhận hỗ trợ từ Ecolink về chi phí chứng nhận và kết nối thị trường.

Trong quá trình sản xuất, HTX sử dụng phân hữu cơ tự ủ, phân vi sinh; các chế phẩm thảo mộc từ xoan, mần tưới, gừng, riềng, ớt, tỏi, thuốc lào, thuốc lá; đồng thời sử dụng đèn, bẫy dính màu vàng để quản lý sâu hại. Những biện pháp ấy cho thấy người sản xuất khi đó đã bắt đầu chuyển từ tư duy “diệt sâu bệnh” sang tư duy quản lý hệ sinh thái và tận dụng nguồn lực tại chỗ.

Tuy nhiên, chuyển đổi hữu cơ không hề dễ dàng. Theo tư liệu và lời kể của người trong cuộc, sản lượng trước chuyển đổi khoảng 11 kg chè khô/sào. Khi chuyển đổi và được chứng nhận, sản lượng giảm 50 - 60% và phải mất khoảng 4 - 5 năm mới phục hồi một phần. Giá chè hữu cơ thời điểm đó khoảng 60.000 đồng/kg, cao hơn chè thông thường (khoảng 50.000 đồng/kg), nhưng mức chênh lệch này không thể đủ bù đắp chi phí và những rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất. Nhờ Ecolink kết nối qua “Kênh thương mại công bằng”, sản phẩm có cơ hội xuất khẩu sang Đức và một số thị trường châu Âu.

Nhưng đến năm 2007, HTX cũng phải giải thể. Những nguyên nhân được người trong cuộc ghi nhận gồm chi phí chứng nhận cao, thiếu đơn vị tiếp tục hỗ trợ, sản lượng thấp, hiệu quả kinh tế chưa bảo đảm đời sống xã viên, rủi ro thiên tai và sâu bệnh, hệ sinh thái chưa cân bằng, trong khi vùng sản xuất hữu cơ còn xen kẽ với vùng sản xuất không hữu cơ.

Sự kết thúc của Thiên Hoàng vì thế không nên chỉ được nhìn nhận như một thất bại. Đó là một “bài học sớm” của nông nghiệp hữu cơ Việt Nam về chuyển đổi, quy mô sản xuất, tính toàn vẹn của vùng hữu cơ, chứng nhận, thị trường và tổ chức chuỗi giá trị. Những vấn đề ấy, gần 30 năm sau, ở nhiều nơi vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.

Từ một mô hình đến một dòng chảy

Năm 2000, Chính phủ New Zealand đã hỗ trợ khảo sát và xây dựng mô hình chè hữu cơ tại 4 địa điểm: HTX chè Thiên Hoàng ở xã Minh Lập, HTX chè Tân Hương ở xã Phúc Xuân, một số hộ sản xuất chè tại xã Tân Cương và tại Nông trường Sông Cầu (huyện Đồng Hỷ cũ)..

Ecolink đóng vai trò kết nối sản xuất chè hữu cơ với thị trường quốc tế, trong đó có Đức, Ý, Mỹ, Bỉ và Scotland. Theo tư liệu được cung cấp, chỉ một số mô hình, trong đó có HTX Thiên Hoàng và HTX Tân Cương, được cấp chứng nhận hữu cơ quốc tế và duy trì trong khoảng 4 - 5 năm.

Những mô hình này cho thấy một quy luật quan trọng: một phương thức sản xuất mới muốn tồn tại phải có cả kỹ thuật, tổ chức sản xuất, chứng nhận và thị trường. Từ những mô hình đầu tiên, tư duy sản xuất hữu cơ dần được tiếp nối bởi nhiều tổ chức, doanh nghiệp và hợp tác xã chè trên địa bàn Thái Nguyên. Trong những năm gần đây có thể kể đến Công ty CP NTEA Việt Nam, Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình, Công ty CP Chè Hà Thái, HTX Chè Hảo Đạt, HTX Chè Thủy Thuật, HTX Chè La Bằng, HTX Chè Khe Cốc, HTX Chè Nhật Thức, HTX Chè Tuất Thoi… và nhiều đơn vị khác.

Dòng chảy ấy có thể hình dung như một quá trình: Một mô hình → nhiều mô hình → hình thành vùng sản xuất → xây dựng thương hiệu → kết nối thị trường. Nông nghiệp hữu cơ chỉ thực sự trưởng thành khi kỹ thuật canh tác được nối với tổ chức sản xuất, chế biến, thương hiệu và thị trường. Đây chính là điểm mà những mô hình đầu tiên đã gợi mở cho nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên hôm nay.

Lớp tập huấn sản xuất và chế biến chè hữu cơ cho HTX Minh Hoàng.

“Cái nôi” không chỉ để nhớ, mà để đi tiếp

Thái Nguyên có một lợi thế đặc biệt: cây chè không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là sản phẩm văn hóa, sinh kế và thương hiệu của địa phương. Ngày nay, giá trị của cây chè không còn chỉ được nhìn ở sản lượng mà ngày càng gắn với chất lượng, chế biến sâu, thương hiệu, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, du lịch, văn hóa và thị trường quốc tế.

Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/02/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển ngành chè Thái Nguyên giai đoạn 2025 - 2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 diện tích chè khoảng 24.500 ha, sản lượng khoảng 300.000 tấn chè búp tươi; 70% diện tích được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn GAP hoặc hữu cơ; tổng giá trị sản phẩm thu được từ cây chè khoảng 25.000 tỷ đồng.

Đây là định hướng quan trọng để chuyển từ lợi thế truyền thống sang phát triển ngành chè theo hướng bền vững, hiện đại và tích hợp đa giá trị.

Thương hiệu chè Thái Nguyên cũng đã có những dấu mốc đáng chú ý trên thị trường quốc tế. Năm 2017 và 2018, sản phẩm chè Tôm Nõn của Công ty Chè Hà Thái đạt giải Bạc và giải Vàng tại Cuộc thi Chè đặc sản quốc tế Bắc Mỹ. Năm 2017 và năm 2019, sản phẩm Đinh Vương Phẩm của Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình đạt các giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế; sản phẩm của HTX chè La Bằng và HTX chè Tuyết Hương được lựa chọn làm quà tặng cho đại biểu tại các hoạt động trong khuôn khổ APEC tại Việt Nam năm 2017.

Đến năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đã có 5 sản phẩm chè được phân loại và đạt OCOP 5* cấp quốc gia là: sản phẩm Chè tôm nõn và Chè đinh của Hợp tác xã Chè Hảo Đạt (xã Tân Cương), sản phẩm Ngọc Xuân Trà Hương Vân và Tam Phúc Trà Hương Vân của Hợp tác xã Hương Vân Trà (phường Phan Đình Phùng) và sản phẩm Thanh Hải Trà - Trà Tôm Nõn Thượng Hạng của Hợp tác xã Chè La Bằng (xã La Bằng)

Những thành tựu ấy không đồng nghĩa với việc toàn bộ ngành chè đã chuyển sang hữu cơ. Ngược lại, chính khoảng cách giữa diện tích chè lớn và diện tích sản xuất hữu cơ còn hạn chế cho thấy dư địa phát triển vẫn rất rộng.

Vì thế, giá trị của “cái nôi” không nằm ở việc chỉ tự hào về quá khứ, mà ở khả năng biến kinh nghiệm lịch sử thành năng lực phát triển mới.

Đại hội Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026–2031 – một dấu mốc mới trong hành trình tổ chức lực lượng và lan tỏa nông nghiệp hữu cơ tại Thái Nguyên.

Năm bài học cho nông nghiệp hữu cơ hôm nay

Khi trở lại Tức Tranh và Thiên Hoàng trong năm 2026, điều gây suy nghĩ không chỉ là những con số. Đó còn là hình ảnh những người nông dân bắt đầu một cách làm mới khi thị trường hữu cơ còn rất nhỏ, chính sách trong nước chưa hoàn chỉnh và hệ thống chứng nhận chưa phát triển như hôm nay.

Họ làm vì có sự hỗ trợ của các tổ chức, dự án quốc tế, nhưng đồng thời cũng bởi nhận thức rằng đất, cây chè, môi trường và sức khỏe con người cần được bảo vệ.

Có thể khi ấy họ chưa diễn đạt đầy đủ bằng bốn nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ - Sức khỏe, Sinh thái, Công bằng và Cẩn trọng - nhưng nhiều giá trị trong số đó đã được thể hiện trong thực hành sản xuất.

Gần 30 năm nhìn lại, những mô hình tiên phong ở Thái Nguyên để lại ít nhất năm bài học.

Thứ nhất, hữu cơ phải bắt đầu từ đất. Không thể có sản phẩm hữu cơ bền vững nếu đất suy thoái và hệ sinh thái bị phá vỡ. Đất không chỉ là nơi cây chè sinh trưởng mà phải được xem là nền tảng của toàn bộ hệ thống sản xuất.

Thứ hai, người nông dân phải là trung tâm. Người sản xuất không chỉ thực hiện một quy trình được thiết kế sẵn. Họ phải được đào tạo, được tổ chức, được tham gia vào quá trình ra quyết định và được hưởng lợi tương xứng với giá trị mình tạo ra.

Thứ ba, chứng nhận phải đi cùng thị trường. Một sản phẩm có chứng nhận nhưng không có đầu ra ổn định thì rất khó duy trì. Câu chuyện Thiên Hoàng cho thấy rõ rằng chi phí chứng nhận, năng suất giảm trong thời kỳ chuyển đổi và thị trường chưa đủ lớn có thể trở thành những rào cản rất lớn đối với HTX.

Thứ tư, hữu cơ phải gắn với chế biến và thương hiệu. Giá trị của sản phẩm không chỉ nằm trên nương chè mà còn nằm ở khả năng chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, kể câu chuyện nguồn gốc và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Thứ năm, cần một hệ sinh thái hỗ trợ lâu dài. Quy mô nhỏ, chi phí chứng nhận, liên kết tiêu thụ, năng lực HTX và giá trị gia tăng thấp vẫn là những nút thắt cần được giải quyết bằng sự phối hợp giữa chính sách, khoa học - công nghệ, doanh nghiệp và thị trường.

Biến di sản thành động lực phát triển

Lịch sử chỉ thật sự có giá trị khi trở thành động lực cho tương lai. Thái Nguyên không nên chỉ tự hào rằng mình từng có những mô hình hữu cơ tiên phong. Địa phương có thể biến di sản ấy thành một lợi thế phát triển mới.

Trước hết, có thể nghiên cứu xây dựng “Không gian di sản nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên”, trong đó Tức Tranh và Thiên Hoàng trở thành những địa chỉ quan trọng để lưu giữ lịch sử và giới thiệu quá trình hình thành các mô hình hữu cơ.

Cùng với đó là phát triển các tuyến trải nghiệm lịch sử chè hữu cơ, kết nối vùng chè, HTX, làng nghề, cơ sở chế biến và các điểm văn hóa địa phương.

Một bảo tàng số về lịch sử nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên cũng có thể được nghiên cứu xây dựng, lưu giữ ký ức, hình ảnh, hiện vật và lời kể của những người đầu tiên.

Xa hơn, có thể hình thành chương trình nghiên cứu dài hạn về “Di sản và tương lai chè hữu cơ Thái Nguyên”, kết hợp các vấn đề về canh tác, chế biến, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và thị trường. Đó sẽ là cách biến ký ức thành tri thức, biến di sản thành tài sản và biến lịch sử thành động lực phát triển.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Lệ, nguyên Chủ nhiệm HTX chè hữu cơ Thiên Hoàng.

Trở về để nhớ - nhớ để đi tiếp

Tháng 4/2026, trở lại Tức Tranh và Thiên Hoàng, tác giả gặp những con người từng chứng kiến những ngày đầu thực hành nông nghiệp hữu cơ.

Những câu chuyện tưởng như bình thường – một vùng chè khoảng 15 ha với 50 hộ dân; những mẻ phân hữu cơ tự ủ; các chế phẩm thảo mộc; những chiếc máy sao chè bằng tôn; những hộp giấy đựng chè đóng dấu của HTX; những chuyến đi giới thiệu sản phẩm; những đêm ngủ nhờ tại Hội Làm vườn Trung ương; rồi những khó khăn, thất bại và cả sự giải thể HTX - nay trở thành những mảnh ghép quý giá của lịch sử.

Ngày hôm nay, nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã bước sang một giai đoạn khác. Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ và Quyết định số 885/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020–2030 đã tạo hành lang chính sách quan trọng; hệ thống tiêu chuẩn, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc và thị trường ngày càng được hoàn thiện.

Theo số liệu được IFOAM - Organics International và FiBL công bố năm 2026, diện tích đất canh tác hữu cơ toàn cầu năm 2024 ở mức xấp xỉ 99 triệu ha, trong khi doanh số bán lẻ thực phẩm và đồ uống hữu cơ đạt khoảng 145 tỷ euro. Những con số ấy cho thấy nông nghiệp hữu cơ không còn là một xu hướng bên lề mà đã trở thành một bộ phận đáng kể của hệ thống lương thực toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần những vùng đất có lịch sử, kinh nghiệm và bản sắc hữu cơ để làm điểm tựa cho giai đoạn mới. Thái Nguyên có một lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có: có một câu chuyện để kể.

Câu chuyện ấy bắt đầu từ Tức Tranh, tiếp nối ở Thiên Hoàng, Tân Cương, Phúc Xuân và nhiều vùng chè khác. Đó là câu chuyện về những con người đã dám thử nghiệm khi khái niệm hữu cơ còn mới mẻ; những người nông dân chấp nhận thay đổi cách làm; những nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và tổ chức quốc tế đã đồng hành; những doanh nghiệp tìm cách đưa sản phẩm đến thị trường.

Gọi Thái Nguyên là “cái nôi của nền nông nghiệp hữu cơ Việt Nam” vì thế không chỉ là một cách nói mang tính tự hào. Đó là sự ghi nhận đối với những người nông dân tiên phong; là lời tri ân các tổ chức, cán bộ kỹ thuật, nhà khoa học và doanh nghiệp đã đồng hành; đồng thời là lời nhắc nhở rằng muốn xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ Việt Nam bền vững, chúng ta phải biết trân trọng những hạt giống đầu tiên đã được gieo xuống gần ba thập kỷ trước.

Từ ký ức của những người tiên phong đến trách nhiệm của thế hệ hôm nay, “cái nôi” không chỉ là nơi bắt đầu. Cái nôi phải trở thành nơi tiếp tục sinh thành những mô hình hữu cơ có sức sống, có thị trường, có giá trị gia tăng và có khả năng lan tỏa. Đó mới là cách thiết thực nhất để tri ân những người đã gieo những hạt giống đầu tiên.