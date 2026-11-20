Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của các xã, phường là trên 1.780 tỷ đồng. Các công trình, dự án cơ bản đã được triển khai, tuy nhiên tiến độ giải ngân chưa tương ứng với khối lượng thực hiện.

Kết quả rà soát sơ bộ cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 1,72%, còn 2,6%, vượt chỉ tiêu được giao. Đối với nội dung kế hoạch đề ra 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm nay, qua rà soát sơ bộ đến ngày 18-11, 14 xã đã đạt từ 41/47 chỉ tiêu trở lên...

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các xã, phường cam kết hoàn thành giải ngân nguồn vốn được giao trong năm đồng thời nêu khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng nhấn mạnh, các địa phương cần khẩn trương tập trung nguồn lực thực hiện những nội dung trọng tâm, đặc biệt là giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng kết luận tại Hội nghị.

Đồng chí yêu cầu 100% xã, phường hoàn thành giải ngân trước ngày 31-12, chủ động tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tổng hợp tiến độ của từng địa phương theo các mốc thời gian quy định để tỉnh kịp thời chỉ đạo, đôn đốc những nơi còn chậm.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đối với 15 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí khẳng định không lùi thời gian về đích; lãnh đạo xã trực tiếp vào cuộc hoàn thiện từng tiêu chí, hồ sơ. Các sở, ngành xuống cơ sở gỡ khó cho các xã, nhất là về các tiêu chí: trường học đạt chuẩn, chợ, nước sạch.

Riêng về công tác giảm nghèo, tuy thống kê sơ bộ tỉnh đã hoàn thành vượt kế hoạch nhưng các địa phương cần lưu ý chú trọng giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.