Thái Nguyên: Bông hoa trà khổng lồ khoe sắc giữa lòng Hồ Núi Cốc

Giữa không gian sơn thuỷ rộng lớn của Hồ Núi Cốc, Đảo Hoa Trà gây chú ý bởi hình dáng tựa một bông hoa đang bung nở, những triền đồi xanh đan xen cùng lối đi uốn lượn tạo nên diện mạo khác biệt giữa mặt hồ.

Công trình độc đáo này có diện tích 1,5ha gồm bốn ngọn đồi với những diện mạo khác nhau, mô phỏng hình dáng nụ trà, bông hoa trà, búp trà và lá trà.

Mỗi ngọn đồi đại diện cho một hình thái phát triển, tượng trưng cho sức sống, sự sinh trưởng và vẻ đẹp của loài cây đã trở thành biểu tượng vùng đất Thái Nguyên.

Đảo Hoa Trà nổi bật giữa lòng Hồ Núi Cốc với tạo hình mô phỏng bông hoa đang bung nở

Lấy cảm hứng từ hình ảnh những đồi chè vùng trung du, công trình được thiết kế với địa hình phân tầng, phủ kín thảm cỏ xanh, tái hiện hình ảnh những nương chè uốn lượn theo triền núi.

Những đường cong uốn lượn tạo nên chiều sâu cho cảnh quan, đồng thời khắc họa hình ảnh cây chè qua ngôn ngữ kiến trúc mềm mại và giàu tính nghệ thuật khi quan sát từ trên cao.

Văn hóa trà giờ đây vượt ra khỏi giá trị sản vật quen thuộc, trở thành nguồn cảm hứng nghệ thuật, được tái hiện qua không gian cảnh quan độc đáo để du khách trực tiếp khám phá và trải nghiệm.

Không chỉ thưởng ngoạn từ xa, du khách có thể trực tiếp khám phá Đảo Hoa Trà qua hệ thống đường chạy và lối dạo quanh bốn ngọn đồi, mỗi cung đường sẽ mang đến một góc quan sát khác nhau.

Hệ thống lối đi uốn lượn tạo nên những đường nét mềm mại trên nền cỏ xanh mướt

Từ những triền cỏ xanh mướt đến khung cảnh mặt hồ khoáng đạt, từng vị trí trên đảo đều mang đến những trải nghiệm thị giác riêng, tôn lên vẻ mềm mại, uyển chuyển giữa không gian thiên nhiên.

Đứng từ trên cao, du khách có thể quan sát những lối đi xoắn ốc đan xen trên nền cỏ xanh, tạo cảm giác như những nét vẽ được sắp đặt đầy nghệ thuật trên một bức tranh cảnh quan rộng lớn.

Không gian trên đảo cũng mở ra các hoạt động ngoài trời như đi bộ, chạy bộ, thiền và yoga, mang đến cho du khách những phút giây thư thái giữa thiên nhiên trong lành từ sáng sớm đến chiều tà.

Không gian nghỉ dưỡng được kết hợp với cảnh quan thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời, đưa trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên trở thành một phần trong đời sống thường nhật.

Đảo Hoa Trà hòa quyện với cảnh quan sơn thuỷ đỉnh cao của Hồ Núi Cốc

Các tác phẩm điêu khắc khổng lồ được đặt vào giữa không gian rừng thông thay cho phòng trưng bày truyền thống, tạo nên sự giao hòa giữa nghệ thuật, con người và thiên nhiên.

Khác với những tác phẩm hội họa được thưởng thức từ góc nhìn cố định, công trình này mang đến trải nghiệm trực tiếp hơn, mời gọi du khách bước vào không gian nghệ thuật và khám phá những góc nhìn mới.

Trong thời gian tới, Đảo Hoa Trà dự kiến đón các tác phẩm từ Art In The Forest và FCAM, hình thành không gian thưởng lãm điêu khắc đương đại giữa những triền đồi xanh.

Không chỉ tạo điểm nhấn cho cảnh quan Hồ Núi Cốc, Đảo Hoa Trà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc kết nối văn hóa bản địa với nghệ thuật đương đại, góp phần tạo dấu ấn riêng cho du lịch xứ Trà.