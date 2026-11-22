Chiều 22-11, xã Quân Chu tổ chức bế mạc và trao giải cho các đội bóng tham dự.

Tổ trọng tài và hai đội bóng thực hiện nghi thức chào cờ trước trận chung kết.

Một pha bóng gay cấn trong trận chung kết.

Trận chung kết diễn ra hấp dẫn, kịch tính với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng của cầu thủ hai đội. Kết thúc trận đấu, đội bóng xóm Trung Tâm giành chiến thắng trên loạt đá penalty 11m với tỷ số 4-3, đoạt chức vô địch Giải bóng đá nam “Đại đoàn kết” xã Quân Chu năm 2026. Đội bóng xóm Thống Nhất giành giải Nhì.

Phát biểu tại lễ bế mạc, lãnh đạo xã Quân Chu biểu dương tinh thần thi đấu nhiệt tình, đoàn kết, trách nhiệm của các đội bóng; ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, giải đấu không chỉ thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đông đảo cán bộ, nhân dân xã Quân Chu theo dõi trận chung kết.

Giải đấu thu hút 9 đội bóng đại diện cho các khu dân cư trên địa bàn xã tham gia. Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 /18-11-2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, giải đấu đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo nhân dân tham gia cổ vũ.

Lãnh đạo xã Quân Chu trao giải Nhì tặng đội bóng xóm Thống Nhất.

Đội bóng xóm Trung Tâm nhận cúp, cờ và huy chương vàng từ lãnh đạo xã Quân Chu.

Thông qua hoạt động thể thao cộng đồng, xã Quân Chu tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; khuyến khích người dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.