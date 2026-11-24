Ông Bùi Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên cho biết, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 17/11/2026 về bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I (2025 - 2030).

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy khảo sát khu vực đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong 12,9 tỷ đồng bổ sung cho lĩnh vực văn hóa lần này, có 9,92 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 2,98 tỷ đồng ngân sách địa phương, trong đó, 1 tỷ đồng dành cho các dự án cấp tỉnh quản lý và 11,9 tỷ đồng phân bổ cho cấp xã thực hiện các dự án thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Đáng chú ý, trong dự án cấp tỉnh có dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, xã Phú Đình. Công trình dự kiến có chiều cao 12,6m, tượng đúc rỗng lõi bằng hợp kim đồng, bệ đỡ sử dụng đá granite, kết hợp hệ thống kết cấu thép đỡ tượng.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 61,56 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2026 - 2027. Kế hoạch vốn năm 2026 bố trí 500 triệu đồng, trong đó 384 triệu đồng từ ngân sách Trung ương và 116 triệu đồng ngân sách địa phương.

Cùng với đó, tỉnh bổ sung kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo cụm di tích Pù Cọ tại thôn Bản Bẳng, xã Nghĩa Tá, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn, với tổng mức đầu tư dự kiến 50 tỷ đồng; và dự án phục dựng tại Di tích Nà Quân, tổng mức đầu tư dự kiến 23 tỷ đồng.

Các dự án hướng tới tu bổ, phục hồi các công trình di tích, tôn tạo cảnh quan, đường dạo, hạ tầng kỹ thuật, đồng thời bổ sung các hạng mục phục vụ phát huy giá trị di tích và hoạt động tham quan.

Ở cấp cơ sở, 11,9 tỷ đồng được phân bổ cho 26 xã, phường. Trong đó, Bình Yên được phân bổ 1,165 tỷ đồng; Phú Bình 742 triệu đồng; Phú Xuyên 613 triệu đồng; Tràng Xá 561 triệu đồng và Kha Sơn 556 triệu đồng.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp trên 7% GRDP; 100% học sinh, sinh viên được tiếp cận, tham gia hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản; 90% công chức, viên chức làm công tác văn hóa, nghệ thuật được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.

Các di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia cũng được đặt mục tiêu hoàn thành tu bổ, tôn tạo.

Thái Nguyên đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp trên 7% GRDP.

Theo kế hoạch, giai đoạn I (2025 - 2030) của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có tổng kinh phí dự kiến hơn 8.172 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách Trung ương chiếm hơn 7.527 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 622 tỷ đồng và khoảng 22,5 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa, tài trợ, viện trợ.