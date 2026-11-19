Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam vừa phân bổ thêm 110 tỉ đồng cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên, phục vụ các chương trình cho vay ưu đãi về nhà ở.

Nguồn vốn được sử dụng để hỗ trợ người dân vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở dành cho lực lượng vũ trang, có thể tiếp cận vốn vay để xây dựng mới, cải tạo hoặc sửa chữa nhà ở.

Việc bổ sung kinh phí nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng tăng, giúp các đối tượng đủ điều kiện có thêm cơ hội tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi, người dân từng bước ổn định chỗ ở.

Năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đặt kế hoạch hoàn thành 5.661 căn nhà ở xã hội

Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân hơn 176 tỉ đồng cho 332 khách hàng theo quy định của Chính phủ.

Các khoản vay được sử dụng vào mục đích mua, thuê mua nhà ở, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà. Lũy kế đến nay, chương trình có gần 1.200 khách hàng còn dư nợ với tổng số tiền trên 468 tỉ đồng.

Việc tăng cường nguồn vốn tín dụng ưu đãi góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân trong quá trình tạo lập chỗ ở.

Đồng thời, chính sách phát triển nhà ở xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả, đóng góp vào công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.