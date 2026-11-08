Thái Nguyên bế mạc Festival Trà Quốc tế năm 2026

Tối 7.11, tại Thái Nguyên, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ bế mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, cùng các đại biểu, khách quý trong nước và quốc tế, đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026

Sau 9 ngày tổ chức (từ 30.10 đến 7.11), Festival khép lại với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thương mại, du lịch và giao lưu quốc tế, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Chuỗi sự kiện nổi bật gồm chương trình khai mạc “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”, Lễ rước Trà khai hội và Diễn đàn Kinh tế Trà quốc tế 2026.

Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia các hoạt động giao lưu, thưởng trà tại 5 vùng chè tiêu biểu và theo dõi cuộc thi “World Master Tea Vietnam” năm 2026.

Theo thống kê, trong khoảng thời gian từ 29.10 - 6.11, Festival ước đón hơn 260.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động.

Một dấu mốc đáng chú ý của sự kiện năm nay là “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” chính thức được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Việc ghi danh góp phần khẳng định giá trị của những tri thức được người dân tích lũy, gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ trong quá trình trồng, chế biến chè.

Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục bảo vệ, phát huy di sản, đồng thời gắn kết việc gìn giữ văn hóa truyền thống với phát triển ngành chè bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng phát biểu tại buổi lễ bế mạc

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng đánh giá Festival đã mở cơ hội kết nối và quảng bá hình ảnh đất và người xứ Trà.

Sự kiện không chỉ tôn vinh cây chè, sản phẩm trà và văn hóa trà mà còn thúc đẩy giao lưu, hợp tác, xúc tiến thương mại và du lịch.

Festival cũng góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Thái Nguyên đến bạn bè trong nước và quốc tế, qua đó nâng cao vị thế thương hiệu trà địa phương.

Đối với di sản vừa được ghi danh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh trách nhiệm bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm trà.

Thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên đến từ Hải Phòng được vinh danh với danh hiệu Đại sứ Văn hóa Trà World Master Tea Vietnam năm 2026

Tại chương trình, Ban Tổ chức công bố quyết định trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuỗi hoạt động chào mừng 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên.

Ở cuộc thi “World Master Tea Vietnam” năm 2026, thí sinh Lý Thu Hằng đến từ Hà Nội được trao danh hiệu Quán quân với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng.

Trong khi đó, thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên đến từ Hải Phòng được vinh danh với danh hiệu Đại sứ Văn hóa Trà World Master Tea Vietnam năm 2026.

Chương trình nghệ thuật “Thái Nguyên – Đệ nhất danh trà” tại Lễ bế mạc đã tôn vinh văn hóa trà và người làm chè.

Sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian, âm nhạc đương đại và trình diễn ánh sáng góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên đến công chúng.