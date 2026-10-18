Thái Nguyên bắt tạm giam 2 đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, xảy ra tại xã Đại Phúc.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2020-2023, B.V.T. (SN 1973, trú tại xã Đại Phúc) bị xác định đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu T.N.H. (tên nhân vật đã được thay đổi), trú cùng địa phương. Cũng trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 8 năm 2026, cháu H. bị đối tượng B.T.T.H. (SN 2004, cùng trú tại xã Đại Phúc) xâm hại tình dục nhiều lần.

Hai đối tượng B.V.T. và B.T.T.H. tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Đến tháng 10/2026, cháu H. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với B.V.T. và B.T.T.H. về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngày 16/10/2026, cơ quan công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cả hai đối tượng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.