Thái Nguyên: Bảo hiểm thất nghiệp kiến tạo việc làm bền vững

Đưa chính sách đến hàng nghìn lao động

Đến tháng 8/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên đã cung cấp thông tin thị trường lao động; tư vấn chính sách lao động, việc làm, BHTN và nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho 31.103 lượt người; thu thập thông tin tìm việc của 17.036 lượt người, từng bước hình thành và cập nhật nguồn dữ liệu người tìm việc phục vụ hoạt động kết nối cung - cầu lao động.

Các phiên giao dịch việc làm tại Thái Nguyên thu hút rất nhiều lao động ở các nhóm ngành.

Sự kết hợp giữa trợ cấp thất nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ việc làm giúp chính sách BHTN phát huy tốt hơn vai trò “cầu nối”. Người lao động sau khi mất việc có thể được hỗ trợ một phần thu nhập, đồng thời được tư vấn về việc làm mới hoặc lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp với năng lực, nhu cầu của thị trường. Nội dung tư vấn được thực hiện theo hướng gắn nhu cầu, nguyện vọng của người lao động với yêu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp, tập trung vào vị trí việc làm, ngành nghề, điều kiện tuyển dụng, mức thu nhập, địa điểm làm việc và yêu cầu về trình độ, kỹ năng.

Thông qua hoạt động tư vấn và cung cấp thông tin, người lao động có thêm cơ sở lựa chọn việc làm phù hợp; doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn ứng viên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ việc làm. Đến nay, Trung tâm đã giới thiệu việc làm cho 4.144 lượt người, trong đó 1.342 người được kết nối việc làm, cung ứng lao động thành công.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên Phạm Hoàng Hải cho biết, việc triển khai Đề án số 15-ĐA/TU được Trung tâm thực hiện bám sát chức năng, nhiệm vụ về phát triển thị trường lao động, kết nối cung - cầu và cung cấp dịch vụ việc làm.

Kế hoạch của Sở Nội vụ xác định Trung tâm Dịch vụ việc làm là đơn vị chủ trì một số nội dung trực tiếp liên quan đến xây dựng dữ liệu nhu cầu nhân lực, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, nâng cao hiệu quả dịch vụ việc làm và ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối doanh nghiệp với người lao động.

Trên cơ sở đó, Trung tâm đã triển khai đồng bộ các hoạt động, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, tiếp cận nguồn lao động và giải quyết nhu cầu tuyển dụng.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên xác định cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ việc làm, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối cung - cầu lao động, nâng cao chất lượng thông tin thị trường lao động và hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp tại địa phương.

Xây dựng việc làm bền vững

Trong quá trình thực hiện chính sách, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên không chỉ chú trọng giải quyết quyền lợi trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu giúp người lao động nhanh chóng trở lại thị trường lao động. Đây là hướng đi có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh yêu cầu về kỹ năng nghề, khả năng thích ứng và chuyển đổi việc làm ngày càng cao.

Để mở rộng cơ hội việc làm, Trung tâm chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn nhằm đa dạng ngành nghề đào tạo, giúp người lao động có thêm lựa chọn sau khi thất nghiệp. Đồng thời, tích cực phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh để tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, thu thập thông tin về vị trí việc làm còn trống và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, từ đó tư vấn, giới thiệu và cung ứng lao động phù hợp.

Công tác phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng được tăng cường nhằm rà soát, phát hiện các trường hợp đã có việc làm hoặc thuộc diện chấm dứt hưởng trợ cấp, qua đó thực hiện việc thu hồi trợ cấp theo quy định.

Lao động được tư vấn giới thiệu việc làm. Ảnh UBND tỉnh Thái Nguyên

Thời gian tới Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTN; gắn tuyên truyền với tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề. Đồng thời, tiếp tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng quy định; thường xuyên rà soát, đối chiếu, kiểm tra để kịp thời thực hiện việc hủy, chấm dứt, thu hồi trợ cấp khi có căn cứ. Tăng cường khai thác thông tin thị trường lao động, mở rộng vị trí tuyển dụng, phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề để đa dạng ngành nghề, hỗ trợ người lao động chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm.

Với việc lấy người lao động làm trung tâm, kết hợp hài hòa giữa bảo đảm thu nhập trong thời gian thất nghiệp và hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới, chính sách BHTN tại Thái Nguyên đang từng bước phát huy vai trò là điểm tựa an sinh trong thị trường lao động. Hiệu quả của chính sách không chỉ được đo bằng số hồ sơ được giải quyết hay số tiền trợ cấp được chi trả, mà còn ở khả năng giúp người lao động nâng cao kỹ năng, tiếp cận cơ hội việc làm và sớm ổn định cuộc sống. Đây cũng là nền tảng để Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ và đưa chính sách BHTN đến gần hơn với người lao động.