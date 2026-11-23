Cầu bê-tông cốt thép vĩnh cửu thay thế cầu sắt Long Giàn mất an toàn đang được thi công. (Ảnh THẾ BÌNH)

Tuyến đường từ ngã ba Khe Mo đến Quốc lộ 1B vốn là tuyến đường liên huyện, nay là liên xã Văn Hán-La Hiên, hằng ngày có đông người và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua lại, nhưng mặt đường bê-tông được đầu tư từ Chương trình Xây dựng nông thôn mới chỉ rộng 3,5m nên hai xe tránh nhau rất khó khăn, đặc biệt là thường xảy ra tai nạn.

Trên tuyến có nhiều đoạn cua, khuất tầm nhìn, mặt đường bê-tông cao hơn mặt đường, khi tránh nhau, ô-tô, xe máy phải đi ra ngoài mép bê-tông nên hay hỏng lốp, đâm va, xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, cầu sắt Long Giàn nhỏ hẹp trên tuyến sau gần 30 năm sử dụng đã trượt khỏi vị trí ban đầu, nhiều hạng mục hư hỏng nghiêm trọng, người và phương tiện qua lại có dẫn đến sập cầu.

Nhà ở ngay đầu cầu Long Giàn thuộc xóm Long Giàn, xã Văn Hán, ông Đoàn Xuân Trường chia sẻ: “Cầu Long Giàn là 'nút thắt' trên tuyến và hay xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc, trong đó nghiêm trọng nhất là ba thanh niên đi xe máy lao xuống suối Long Giàn thiệt mạng. Do đường nhỏ hẹp, độc đạo, mỗi khi xảy ra tai nạn là tắc đường, đi không được mà quay trở lại cũng không xong”.

Theo ông Đoàn Xuân Trường, người có hơn 20 năm làm trưởng xóm, đại biểu Hội đồng nhân dân và cán bộ Ủy ban nhân dân xã Văn Hán, nhiều năm qua, người dân đề nghị chính quyền địa phương xây dựng cầu Long Giàn thay thế cầu cũ và mở rộng mặt đường ngã ba Khe Mo-Quốc lộ 1B, nhưng do nguồn lực địa phương có hạn nên qua nhiều năm mà chưa thực hiện được.

Mong đợi của người dân các xã Văn Hán, La Hiên, nhiều xã khác trong khu vực đang dần trở thành hiện thực khi Ủy ban nhân dân xã Văn Hán phê duyệt dự án xây dựng cầu Long Giàn, mở rộng mặt đường mỗi bên 0,5m để cải thiện điều kiện đi lại, giảm thiểu tai nạn.

Đại diện chủ đầu tư, đồng chí Phan Thị Oanh, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Văn Hán, cho biết: “Cầu bê tông cốt thép Long Giàn đang được thi công, rộng 8m, dài 33m, mặt cầu được đổ bê-tông nhựa, hai bên có lan can bảo vệ an toàn; mặt đường toàn tuyến được mở rộng 1m với tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng”.

Thi công cầu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đường vận chuyển khó khăn, giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu nhiều biến động, nhưng nhà thầu là Công ty cổ phần Xây dựng đô thị Hồng Anh (Hà Nội) đang tập trung nhân lực, thiết bị thi công, phấn đấu hoàn thành cầu Long Giàn vào đầu năm 2027, sau đó sẽ triển khai mở rộng mặt đường nhằm đáp ứng mong đợi của người dân không phải đối mặt với tai nạn, tắc đường.

Cầu sắt Long Giàn lệch khỏi vị trí ban đầu, mất an toàn, nhỏ hẹp, là “nút thắt” trên tuyến Khe Mo-Quốc lộ 1B được thay thế bằng cầu mới bê-tông cốt thép vĩnh cửu, rộng rãi thì lưu lượng người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, việc mở rộng tuyến đường thêm 1m bằng cấp phối đá dăm mang tính tạm thời, thiếu bền vững nên cần đổ bê-tông mở rộng hơn nữa mặt đường nhằm bảo đảm giao thông đi lại thông suốt, tăng cường khả năng kết nối giữa các khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội toàn khu vực.