Theo đó, từ ngày 26/10 đến 04/11/2026, Đoàn kiểm tra đã làm việc với 17 tổ chức, cá nhân hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản tại các khu vực Hồ Núi Cốc, Hồ Ba Bể, Hồ Pé Vài, Hồ Quán Chẽ và sông Cầu. Tại Hồ Núi Cốc, xã Đại Phúc, Đoàn ghi nhận 112 lồng cá với tổng thể tích 14.420m3; tại Hồ Pé Vài, xã Ba Bể có 20 lồng cá với tổng thể tích 2.160m3. Tổng cộng, các khu vực nuôi được kiểm tra có 132 lồng cá, tổng thể tích 16.580m3. Đoàn cũng kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản của 11 thuyền tại các khu vực sông, hồ.

Đoàn kiểm tra liên ngành khảo sát khu vực nuôi trồng thủy sản lồng bè trên mặt nước (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên)

Trong quá trình kiểm tra, CSGT đường thủy phối hợp với cơ quan chuyên môn và Công an địa phương trực tiếp làm việc với các hộ dân, hướng dẫn việc chấp hành quy định về nuôi trồng, khai thác thủy sản, điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy. Đoàn kết hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Thủy sản và các văn bản liên quan; tổ chức cho các tổ chức, cá nhân ký cam kết chấp hành pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc không sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản; không khai thác tại khu vực cấm; bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản và trang bị điều kiện an toàn khi sử dụng phương tiện thủy.

Kiểm tra hệ thống lồng bè và điều kiện hoạt động nuôi trồng thủy sản (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên)

Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức cho các chủ bè cá ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên)

Từ kết quả kiểm tra, Đoàn đề xuất các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn thủ tục nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu tháo gỡ khó khăn về thuê mặt nước; đề nghị chính quyền địa phương nâng cao trách nhiệm quản lý, phát hiện và xử lý vi phạm. CSGT đường thủy tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên ngành và Công an cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký phương tiện, chủ động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản trái phép. Hoạt động kiểm tra liên ngành góp phần gắn công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy với quản lý nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, bảo vệ môi trường sinh thái và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.