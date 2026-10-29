Thái Nguyên – Bản tình ca của lòng đất và sắc trà

Vùng chè Cầu Đá, xã La Bằng, là một trong những điểm thu hút du khách dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Khi Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 khai mạc, cả dải đất trung du này như khoác lên mình tấm áo hội hè lộng lẫy nhất. Hương trà Tân Cương, hương trà La Bằng, Trại Cài... như có cánh, nương theo gió ngàn Phượng Hoàng, Võ Nhai, vượt qua những dãy núi đá vôi trùng điệp, bay xa…

Giữa không gian bảng lảng sương sớm, nhấp một ngụm trà của xứ này, ta chợt nhận ra cái vị "tiền chát hậu ngọt" đặc trưng ấy không đơn thuần là hương vị của cây cỏ. Đó là sự đúc kết từ sương sớm, từ nắng ngàn, từ giọt mồ hôi của những nghệ nhân một đời chung thủy với đất. Và sâu xa hơn là sự nuôi dưỡng của địa chất kỳ vĩ, một dòng sinh lực mãnh liệt chảy hoài trong lòng đất.

Người ta vẫn thường ngợi ca Thái Nguyên là "Đệ nhất danh trà". Màu xanh của những luống chè như những làn sóng gợn nhẹ ôm lấy các sườn đồi, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình, dịu dàng khôn xiết.

Hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương. Ảnh: T.L

Nhưng nếu chỉ nhìn thấy màu xanh thanh tao ấy, ta mới chỉ chạm vào một nửa linh hồn của Thái Nguyên. Nửa còn lại, dữ dội hơn, kiên cường hơn và giàu có đến ngỡ ngàng, nằm sâu dưới bàn chân chúng ta đi – trong lòng những tầng đất đá chứa đựng những "mạch vàng", "mạch bạc".

Ai có thể ngờ được rằng, ẩn dưới những thảm lá xanh rờn, dưới những lối đi mộc mạc của quê hương, lại là một kho báu khoáng sản lớn. Khi lật mở từng trang báo cáo địa chất, lòng ta không khỏi trào dâng một niềm tự hào, pha lẫn kính phục trước sự ưu ái mà Mẹ thiên nhiên đã dành tặng cho nơi này.

Thái Nguyên có mỏ đa kim Núi Pháo tại Đại Từ – một trong những mỏ vonfram lộ thiên lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, chiếm tới 90% trữ lượng toàn quốc và đóng góp một phần ba sản lượng cho toàn cầu. Hãy tưởng tượng, thứ kim loại siêu cứng, siêu bền, là nguyên liệu cốt lõi để chế tạo nên những con tàu vũ trụ bay vào không gian bao la, những linh kiện bán dẫn tinh vi cho kỷ nguyên công nghệ số, hay những thiết bị y tế cứu sống triệu người, lại có nguồn gốc từ lòng đất mẹ Đại Từ, dưới bóng núi Chúa uy nghi.

Mỏ đa kim Núi Pháo. Ảnh: T.L

Dải đất này còn ôm vào lòng hơn một trăm triệu tấn than đá, đứng thứ hai toàn quốc, dòng năng lượng đen đã từng thắp sáng những lò luyện kim đầu tiên của đất nước. Và mỏ titan Cây Châm ở Phú Lương, mỏ titan gốc trong đá lớn nhất Việt Nam, như một món quà vô giá ban tặng cho ngành công nghiệp tương lai. Titan – thứ kim loại nhẹ như nhôm, bền như thép, không rỉ sét trước thời gian, chính là biểu tượng cho sức mạnh và sự dẻo dai của con người Thái Nguyên qua bao thăng trầm lịch sử.

Từ Phú Lương ngược về Võ Nhai, Đồng Hỷ, Định Hóa, những thảm đá vôi trầm tích khổng lồ lên tới hàng trăm tỷ mét khối sừng sững như những bức tường thành, không chỉ tạo nên những danh thắng hang động kỳ vĩ mà còn là nguồn nguyên liệu dồi dào, biến Thái Nguyên thành thủ phủ xi măng vững chãi, góp gạch xây nên những công trình hiện đại dọc chiều dài đất nước.

Nhưng hương sắc của dải đất vòng cung Bắc Sơn sẽ không thể vẹn tròn nếu thiếu đi ánh kim lấp lánh của những mạch vàng ròng ngàn năm tuổi. Ngược dòng lịch sử về với Thần Sa (Võ Nhai), nơi mái đá Ngườm lưu dấu ánh lửa của người tiền sử, ta như nghe thấy tiếng reo vui của những hạt vàng sa khoáng ẩn hiện dưới lòng suối cổ.

Mạch vàng thiêng liêng ấy không dừng lại ở ranh giới hành chính, nó nối liền dải lụa đại ngàn từ Thần Sa chạy dọc lên Ngân Sơn, Na Rì... Giữa màu xanh ngút ngàn của rừng đại ngàn, câu ca dao thuở nào bỗng ngân vang sâu lắng:

"Bắc Kạn có suối đãi vàng,

Có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh".

Sắc vàng quý giá ẩn mình trong ruột đá Thần Sa, Ngân Sơn hòa cùng màu xanh huyền thoại của nước hồ Ba Bể, xanh của những đồi chè Thái Nguyên bạt ngàn, và thắm đượm trong sắc chàm nguyên sơ của "nàng áo xanh" – người con gái vùng cao giản dị, cần cù.

Vàng trong lòng đất, chè trên sườn đồi, và lòng thủy chung trong tim người, tất cả hòa quyện tạo nên một vùng văn hóa Việt Bắc đầy chất thơ nhưng kiên cường, giàu có.

Sự sắp đặt của tạo hóa tại Thái Nguyên thật khéo léo và thâm thúy. Trời cao ban cho đất này khí hậu, nguồn nước và thổ nhưỡng tuyệt vời để có vị trà đỉnh cao; lòng đất sâu lại ban cho kho báu khoáng sản quý hiếm để phát triển. Một bên là sự thâm trầm, cứng cáp của quặng thép, của vonfram, titan, của những thỏi vàng tại Thần Sa; một bên là sự mềm mại, thanh tao của búp chè non thấm đượm sương mai.

Sự hòa quyện của hai nguồn năng lượng ấy đã nhào nặn nên tính cách của con người nơi đây: vừa kiên cường, bất khuất, vững vàng trước giông bão, lại vừa hiếu khách, tinh tế và đậm đà nghĩa tình.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ta càng trân quý hơn giọt mồ hôi của bao thế hệ. Có một thời, đất nước gian khó, chúng ta phải khai thác thô, phải bán đi những phần tài nguyên quý giá với giá rẻ, để kiến thiết những viên gạch đầu tiên.

Hồ Ba Bể.

Những vết sẹo trên thân núi, những dòng nước đục ngầu sau mỗi mùa mưa lũ từng là nỗi xót xa của đất và người Thái Nguyên. Nhưng hôm nay, bước vào mùa Festival Trà 2026, một tư duy mới, một tầm nhìn mới đã bừng sáng trên quê hương cách mạng.

Những nhà máy chế biến sâu công nghệ cao đang mọc lên, biến quặng thô thành các chuỗi giá trị tinh hoa như hợp kim chống ăn mòn, vật liệu siêu cứng. Những bãi thải khai trường ngày nào nay đang được phủ xanh bằng màu của cây lá, những lòng mỏ cạn kiệt được hoàn thổ, trả lại sự bình yên và an toàn cho cuộc sống của người dân.

Người Thái Nguyên hiểu rằng, tài nguyên trong lòng đất có thể vơi cạn theo thời gian, nhưng màu xanh của những đồi chè, tình yêu với thiên nhiên và sự phát triển bền vững mới là kho báu trường tồn, truyền đời cho con cháu mai sau.

Đứng giữa đồi chè Tân Cương trong một buổi chiều lộng gió của mùa lễ hội, nhìn những tà áo dài thướt tha của các cô gái trung du đang thoăn thoắt hái trà, nghe tiếng cười vang vọng từ những bản làng ấm no, lòng ta trào dâng một cảm xúc khó tả.

Dưới sâu hàng trăm mét, những mạch quặng vonfram, titan, những vỉa vàng Thần Sa là tài nguyên quý giá của quốc gia. Trên mặt đất, những mầm chè non vẫn xanh mướt mát, dâng tặng cho đời thứ hương vị thanh khiết nhất. Đó là sự hòa hợp hoàn hảo giữa quá khứ và tương lai, giữa công nghiệp và sinh thái, giữa sức mạnh nội lực thâm sâu và vẻ đẹp tỏa rạng bên ngoài.

Thái Nguyên ơi, vùng đất "trời ban" có một không hai của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu! Càng đi, càng ngắm, càng thấu hiểu, ta lại càng thêm yêu và tự hào về mảnh đất này. Festival Trà 2026 không chỉ là nơi tôn vinh một ngành nghề, mà là dịp để bạn bè gần xa biết đến nhiều hơn, hiểu rõ hơn về một Thái Nguyên giàu có về tài nguyên, có văn hóa trà đặc sắc và tràn đầy khát vọng xanh hướng tới tương lai!.