Thái Nguyên: Ban hành 222 văn bản quy phạm pháp luật

Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên biểu quyết tại một kỳ họp.

Trong tổng số 222 văn bản được ban hành, có 92 nghị quyết của HĐND tỉnh và 130 quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quá trình xây dựng, ban hành văn bản bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, bám sát yêu cầu thực tiễn quản lý, điều hành và định hướng phát triển của tỉnh.

Đáng chú ý, tỉnh tập trung xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và huy động các nguồn lực phát triển.

Tiêu biểu là Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030 và các quy định về chế độ ưu đãi, miễn tiền thuê đất.

Việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành, triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.