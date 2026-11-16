Thái Nguyên – Bách Sắc: Mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác

Hội đàm giữa lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc).

* Tại thành phố Bách Sắc, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và đồng chí Vương Vĩnh Siêu, Bí thư Thành ủy Bách Sắc, chủ trì buổi hội đàm giữa hai địa phương.

Tham dự hội đàm có đại diện lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh; lãnh đạo và các ngành của thành phố Bách Sắc và lãnh đạo, đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên.

Mục tiêu và những định hướng trọng tâm được hai bên trao đổi tại hội đàm nhằm hướng tới tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, nghiên cứu hình thành hành lang liên kết kinh tế, mở rộng hợp tác công nghiệp, thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tìm hiểu, thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo thành phố Bách Sắc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh những nét tương đồng về lịch sử cách mạng, văn hóa và tiềm năng phát triển giữa hai địa phương.

Đặc biệt, những dấu ấn về hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực Tĩnh Tây, Bách Sắc là minh chứng sinh động cho truyền thống gắn bó, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đây là nền tảng quan trọng để hai địa phương tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội đàm.

Giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường cho biết, Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, công nghiệp, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam; có vị trí cửa ngõ kết nối vùng Thủ đô Hà Nội với các tỉnh miền núi và khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,24%; toàn tỉnh có 252 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 19 tỷ USD, riêng 10 tháng thu hút thêm trên 8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Cùng với hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang được quy hoạch, phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, Thái Nguyên có nhiều điều kiện để đón nhận các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới và năng lượng sạch.

Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai địa phương tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, khoa học và công nghệ, thương mại, nông nghiệp và giao lưu nhân dân.

Đồng chí đánh giá Bách Sắc có nhiều thế mạnh về công nghiệp, năng lượng mới, thương mại và kinh tế cửa khẩu; đây là những lĩnh vực có khả năng bổ trợ cho định hướng phát triển của Thái Nguyên, mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, công nghệ, nguồn hàng và thị trường.

Đại biểu dự hội đàm.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường đề xuất hai bên phối hợp nghiên cứu hình thành hành lang liên kết kinh tế Bách Sắc - Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Định hướng này nhằm tăng cường kết nối liên vùng, gắn các trung tâm sản xuất với cửa khẩu, hệ thống logistics và cảng biển; mở rộng giao thương, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả hơn các tuyến vận tải, thị trường trong khu vực.

Đây cũng là hướng liên kết có ý nghĩa bổ trợ cho các hành lang kinh tế quốc tế hiện có, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hai bên.

Về hợp tác đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Thái Nguyên sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Bách Sắc và Quảng Tây đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh; cùng hợp tác phát triển các dự án nông nghiệp công nghệ cao, du lịch dịch vụ. Đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng hai bên chủ động cung cấp thông tin về quy hoạch, quỹ đất công nghiệp, hạ tầng, chính sách và nhu cầu kết nối đối tác.

Tỉnh cũng mong muốn doanh nghiệp Thái Nguyên có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Bách Sắc, Quảng Tây và các địa phương khác của Trung Quốc.

Đồng chí trân trọng mời Bí thư Thành ủy Bách Sắc cùng lãnh đạo thành phố sang thăm, làm việc tại Thái Nguyên, trực tiếp khảo sát hệ sinh thái công nghiệp điện tử, các khu công nghiệp, cơ sở đào tạo, vùng chè và những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của tỉnh.

Đồng chí Vương Vĩnh Siêu, Bí thư Thành ủy Bách Sắc phát biểu tại hội đàm.

Về phía Bách Sắc, đồng chí Vương Vĩnh Siêu, Bí thư Thành ủy, bày tỏ sự coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Thái Nguyên; đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng chí mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, phát huy vai trò các cơ quan chuyên môn và tổ chức xúc tiến trong kết nối doanh nghiệp, giới thiệu đối tác, chia sẻ thông tin thị trường.

Thành phố sẵn sàng phối hợp nghiên cứu các đề xuất hợp tác phù hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi.

Ký kết các văn bản ghi nhớ hợp tác về xúc tiến đầu tư giữa Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư tỉnh Thái Nguyên với Cục Thương mại thành phố Bách Sắc.

Ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên với Thương hội Quốc tế Bách Sắc.

Trên cơ sở thống nhất cao, sau hội đàm, hai bên đã tiến hành ký kết các văn bản ghi nhớ hợp tác về xúc tiến đầu tư giữa Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư tỉnh Thái Nguyên với Cục Thương mại thành phố Bách Sắc và biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên với Thương hội Quốc tế Bách Sắc.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đã đi khảo sát Khu công nghiệp Năng lượng – Điện tử Bách Sắc, tìm hiểu các mô hình sản xuất, ứng dụng công nghệ và phát triển chuỗi công nghiệp năng lượng mới.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường và Đoàn công tác khảo sát mô hình phát triển công nghiệp năng lượng – điện tử tại Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Khu công nghiệp Năng lượng – Điện tử Bách Sắc là một trong những dự án trọng điểm trong định hướng phát triển các ngành công nghiệp chiến lược mới của địa phương, tập trung vào năng lượng điện tử, quang điện, lưu trữ năng lượng, hydro và công nghệ thông tin. Dự án được định hướng phát triển chuỗi công nghiệp năng lượng điện tử theo mô hình tích hợp từ sản xuất, lưu trữ đến ứng dụng, đồng thời mở rộng hợp tác công nghiệp Trung Quốc – ASEAN.

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên tham quan xưởng sản xuất của Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng mới Trung Điện Hoa Thông Quảng Tây - Khu công nghiệp Năng lượng – Điện tử Bách Sắc.

Tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng mới Trung Điện Hoa Thông Quảng Tây, Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên tìm hiểu quy trình sản xuất thiết bị pin nhiên liệu hydro. Đây là một trong những lĩnh vực đang được Bách Sắc ưu tiên phát triển. Tháng 7-2025, doanh nghiệp đã đưa ra thị trường dây chuyền động cơ pin nhiên liệu hydro đầu tiên của Quảng Tây, đánh dấu bước tiến trong sản xuất thiết bị năng lượng hydro.

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên tham quan Cơ sở công nghiệp thiết bị năng lượng mới CRRC tìm hiểu mô hình sản xuất thiết bị điện gió.

Còn tại Cơ sở công nghiệp thiết bị năng lượng mới CRRC, Đoàn công tác của tỉnh đã tìm hiểu mô hình sản xuất thiết bị điện gió, từ tua-bin, cánh quạt đến tháp trụ và các sản phẩm phụ trợ. Cơ sở này được định hướng hình thành chuỗi sản xuất thiết bị điện gió đồng bộ, với năng lực thiết kế khoảng 300 bộ thiết bị tua-bin, 300 bộ cánh quạt và 300 bộ tháp trụ mỗi năm khi đạt công suất.

Hoạt động khảo sát thực tế tại các nhà máy Khu công nghiệp Năng lượng – Điện tử Bách Sắc giúp Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên có thêm cơ sở thực tiễn để tìm hiểu mô hình tổ chức sản xuất, thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái công nghiệp và ứng dụng công nghệ mới.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường tặng quà lưu niệm cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Đây cũng là dịp để Thái Nguyên nghiên cứu kinh nghiệm phát triển công nghiệp năng lượng xanh, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thông minh; nhận diện khả năng kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực giữa các doanh nghiệp của thành phố Bách Sắc nói riêng cũng như doanh nghiệp của tỉnh Quảng Tây nói chung.

Qua đó, góp phần cụ thể hóa định hướng mở rộng hợp tác với Quảng Tây, thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, phù hợp với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu công nghiệp và phát triển bền vững của tỉnh.