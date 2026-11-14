Thái Nguyên: 295 giáo viên THPT đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh

Các đại biểu dự buổi tổng kết.

Hội thi có sự tham gia của 301 giáo viên đến từ 51 trường THPT trên địa bàn tỉnh, dự thi ở 7 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ và Giáo dục thể chất. Mỗi giáo viên thực hiện hai nội dung: trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và thực hành tiết dạy.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, nhiều biện pháp được xây dựng từ thực tiễn giảng dạy, tập trung đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy học. Một số giáo viên chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thí nghiệm và giáo dục STEM trong giảng dạy.

Các tiết dạy thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, kiến thức chuyên môn vững vàng; kết hợp linh hoạt phương pháp, học liệu và thiết bị để phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh.

295 giáo viên THPT đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh

295 giáo viên THPT đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh

295 giáo viên THPT đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh

295 giáo viên THPT đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy chứng nhận đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cho các giáo viên.

Kết quả, 299 giáo viên đạt yêu cầu ở nội dung trình bày biện pháp, chiếm 99,3%; 297 tiết dạy được xếp loại Giỏi, chiếm 98,7%. Qua đánh giá cả hai nội dung, 295 giáo viên được công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh”, đạt tỷ lệ 98%.

Tại chương trình, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường tạo điều kiện để giáo viên chia sẻ biện pháp, kinh nghiệm giảng dạy thông qua sinh hoạt chuyên môn tại trường và liên trường; lựa chọn, vận dụng những cách làm hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế.

Đại diện Công ty Phát hành sách Thái Nguyên - Công ty Phát hành sách Bắc Kạn trao quà cho 40 thầy, cô giáo đạt điểm cao trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Dịp này, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thái Nguyên và Công ty CP Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn trao 40 phần quà tặng các giáo viên đạt điểm số cao tại Hội thi.