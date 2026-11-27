Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Năm nay, toàn tỉnh có 25 hồ sơ sản phẩm được đề cử tham gia bình chọn. Trong đó, có 4 sản phẩm chưa qua chế biến, 21 sản phẩm đã qua chế biến. Có 22 sản phẩm thuộc lĩnh vực trồng trọt, 3 sản phẩm thuộc lĩnh vực chăn nuôi. Đáng chú ý, có 9 sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP.

Qua thẩm định hồ sơ, Hội đồng nhận định các sản phẩm tham gia có sự cải tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, cơ bản đáp ứng các quy định về tem, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc.

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Việc chấm điểm được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí như: mẫu mã, quy cách, bao bì; thông tin sản phẩm và tem truy xuất nguồn gốc; chứng nhận an toàn thực phẩm; tính mới, khả năng ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh...

Kết quả, có 24/25 sản phẩm đạt từ 70 điểm trở lên, đủ điều kiện vượt qua vòng sơ khảo.

Thời gian tới, Ban Tổ chức sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại các cơ sở sản xuất để kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất và các tiêu chí liên quan. Trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ lựa chọn những sản phẩm đủ điều kiện tham gia vòng chung khảo.