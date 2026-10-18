Thái Nguyên: 2 đối tượng bị xác định nhiều lần quan hệ người lớn với một bé gái

Hai đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2023, B.V.T. (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Phúc) bị xác định đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu T.N.H. (tên đã được thay đổi), trú cùng địa phương.

Cũng theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến tháng 8/2026, cháu T.N.H. bị B.T.T.H. (sinh năm 2004, cùng trú tại xã Đại Phúc) xâm hại tình dục nhiều lần. Đến tháng 10/2026, cháu H. đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với B.V.T. và B.T.T.H. về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngày 16/10, cơ quan Công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cả 2 đối tượng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.