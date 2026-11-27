Triển lãm “Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu, hội nhập và phát triển” tái hiện hành trình lịch sử, cách mạng và những dấu ấn nổi bật của tỉnh qua các thời kỳ. (Ảnh: Đồng Thưởng)

Từ vùng đất phên dậu đến căn cứ địa cách mạng

Trong lịch sử xây dựng và bảo vệ quốc gia, Thái Nguyên từng giữ vị trí quan trọng trong cấu trúc địa lý, quân sự và giao lưu kinh tế ở phía Bắc. Với địa thế kết nối miền núi phía Bắc với vùng trung du, đồng bằng, Thái Nguyên từng được nhìn nhận là vùng phên dậu phía Bắc, góp phần che chắn phía Bắc kinh thành Thăng Long. Nguyễn Trãi từng viết: “Thái Nguyên xưa là đất bộ Vũ Định; Đông và Bắc giáp Cao, Lạng; Tây và Nam giáp Kinh Bắc. Có 2 lộ phủ, 9 huyện, 2 châu, 336 làng xã. Đây là nơi phên dậu thứ hai về phương Bắc vậy”. Trong Đại Nam nhất thống chí ghi chép: “Thái Nguyên nằm giữa nơi khe núi hiểm trở, chiếm giữ địa lợi, tài nguyên (...) cũng là một miền quan yếu”. Những ghi chép lịch sử ấy cho thấy vị trí đặc biệt của Thái Nguyên trong không gian địa lý, quân sự và chính trị của đất nước qua các thời kỳ.

Cùng với vị trí địa lý, sự cộng cư lâu đời của nhiều dân tộc đã hình thành nên một không gian văn hóa đa dạng, với những phong tục, tập quán và bản sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những giá trị ấy góp phần tạo nên diện mạo riêng của vùng đất Thái Nguyên trong lịch sử và trong đời sống ngày nay.

Vị thế chiến lược của Thái Nguyên tiếp tục được thể hiện qua những dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917, gắn liền với tên tuổi Lương Ngọc Quyến và Đội Cấn, là một sự kiện tiêu biểu trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp đầu thế kỷ XX, để lại dấu ấn trong lịch sử địa phương và lịch sử dân tộc.

Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, vai trò chiến lược của Thái Nguyên được thể hiện rõ nét khi Định Hóa trở thành trung tâm An toàn khu Trung ương. Từ năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ và nhiều cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến hoạt động tại Việt Bắc, trong đó Định Hóa giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Thái Nguyên trở thành địa bàn gắn với hoạt động lãnh đạo cuộc kháng chiến, đồng thời huy động sức người, sức của, góp phần vào những thắng lợi của dân tộc.

Từ vùng đất giữ vai trò phên dậu, Thái Nguyên đã trở thành một địa bàn trọng yếu của căn cứ địa cách mạng, gắn với những quyết sách quan trọng của đất nước trong thời kỳ kháng chiến. Giá trị lịch sử ấy không chỉ thuộc về riêng địa phương, mà còn là tài sản chung của dân tộc. Hệ thống di tích lịch sử, những địa danh cách mạng và ký ức được gìn giữ qua nhiều thế hệ là minh chứng cho những đóng góp của vùng đất và con người Thái Nguyên trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc.

Năm 1831, dưới triều vua Minh Mạng, tỉnh Thái Nguyên được thành lập trong tiến trình cải cách hành chính của nhà Nguyễn. Trải qua nhiều thay đổi về địa giới và tổ chức hành chính, tên gọi Thái Nguyên vẫn gắn với một vùng đất có vai trò quan trọng trong lịch sử, kinh tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh của đất nước.

195 năm không chỉ là chiều dài thời gian, mà còn là hành trình kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên. Những giá trị được trao truyền qua các thế hệ đang tiếp tục định hình tinh thần phát triển của Thái Nguyên hôm nay.

Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Phát huy vị thế chiến lược trong không gian phát triển mới

Từ ngày 1/7/2025, sau khi tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn được sắp xếp thành tỉnh Thái Nguyên mới, không gian phát triển của địa phương được mở rộng. Sự kết hợp giữa khu vực trung du có nền công nghiệp phát triển với không gian miền núi giàu tiềm năng sinh thái, tài nguyên và di sản lịch sử, văn hóa các dân tộc tạo thêm điều kiện để tổ chức lại nguồn lực, tăng cường liên kết và khai thác lợi thế của các khu vực.

Trong không gian phát triển mới, vị thế chiến lược của Thái Nguyên không chỉ được nhìn nhận từ phương diện địa lý, quốc phòng, an ninh, mà còn thể hiện ở khả năng kết nối vùng, liên kết các trung tâm kinh tế và tham gia vào mạng lưới sản xuất, cung ứng trong nước và quốc tế.

Thái Nguyên nằm trong không gian liên kết giữa vùng trung du, miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất. Việc tổ chức lại không gian phát triển, cùng định hướng phát huy các lợi thế khác nhau giữa khu vực phía Nam, phía Bắc và vùng chuyển tiếp, mở ra dư địa để tỉnh kết hợp phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với nông nghiệp đặc sản, kinh tế xanh, lâm nghiệp bền vững và du lịch sinh thái.

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, Thái Nguyên cần đặt lợi ích quốc gia và sứ mệnh vùng lên hàng đầu, đồng thời hài hòa với lợi ích cộng đồng địa phương. Tỉnh cần tận dụng thời cơ, tạo đột phá về công nghệ, cơ cấu kinh tế và thể chế; nâng cao năng lực hội nhập, cạnh tranh quốc tế, phát huy vai trò trung tâm liên kết vùng, tham gia sâu vào các chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Cốt lõi của định hướng phát triển là hội tụ nguồn lực, tạo sức lan tỏa và đóng góp vào sự phát triển chung của toàn vùng.

Những định hướng đó đặt ra yêu cầu Thái Nguyên phải tiếp tục phát huy lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng kết nối, nguồn nhân lực, tiềm năng công nghiệp và giá trị văn hóa - lịch sử; đồng thời khai thác hài hòa thế mạnh của cả khu vực trung du và miền núi. Vị thế của địa phương trong giai đoạn mới không chỉ được xác định bởi quy mô kinh tế, mà còn bởi khả năng kết nối, sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư, năng lực tổ chức sản xuất và đóng góp vào phát triển chung của khu vực.

Thái Nguyên đang từng bước phát huy vị trí địa lý, nền tảng công nghiệp, nguồn nhân lực và hệ thống hạ tầng để tạo lợi thế phát triển. Hệ thống giao thông kết nối liên vùng, các tuyến cao tốc, quốc lộ và những dự án hạ tầng góp phần mở rộng khả năng lưu thông hàng hóa, kết nối các khu vực sản xuất với thị trường. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục khai thác những giá trị được tích lũy qua lịch sử, phục vụ mục tiêu phát triển trong hiện tại và tương lai.

Công nghiệp và giáo dục – hai trụ cột tạo sức bật

Nếu truyền thống là nền tảng và vị thế là kết quả của quá trình tích lũy, thì công nghiệp và giáo dục - đào tạo đang tạo thành hai trụ cột quan trọng trong cấu trúc phát triển của Thái Nguyên. Sự bổ trợ giữa sức sản xuất, nguồn lực kinh tế với tri thức, nhân lực và đổi mới sáng tạo góp phần củng cố vai trò của tỉnh trong khu vực.

Từ nền tảng luyện kim, cơ khí, khai khoáng và vật liệu xây dựng, công nghiệp Thái Nguyên đã mở rộng sang các lĩnh vực sản xuất mới, trong đó có điện tử, linh kiện và các ngành tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự phát triển của các khu công nghiệp, sự hiện diện của các doanh nghiệp quy mô lớn cùng hệ thống doanh nghiệp liên quan đã tạo nên nền sản xuất có quy mô đáng kể, đóng góp vào xuất khẩu, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tính đến tháng 10/2026, các khu công nghiệp của tỉnh có 202 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 19 tỷ USD. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt gần 30 tỷ USD, cho thấy sự mở rộng về quy mô sản xuất và khả năng kết nối với thị trường quốc tế trong hơn một thập kỷ.

Tuy nhiên, quy mô sản xuất cũng đặt ra yêu cầu phát triển công nghiệp theo chiều sâu, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, nâng cao khả năng tiếp nhận và làm chủ công nghệ, cải thiện năng suất lao động. Đây là những hướng đi quan trọng để công nghiệp không chỉ tiếp tục tăng trưởng về quy mô, mà còn nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh.

Song hành với công nghiệp là giáo dục và đào tạo – lĩnh vực tạo dựng lợi thế riêng cho Thái Nguyên trong nhiều thập kỷ. Với hạt nhân là Đại học Thái Nguyên và hệ thống các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, địa phương trở thành điểm đến của đông đảo người học từ nhiều tỉnh, thành phố, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực cho khu vực.

Năm 2025, quy mô đào tạo của toàn hệ thống Đại học Thái Nguyên vượt 115.000 người học, bao gồm cả các phân hiệu và các hình thức đào tạo. Riêng số sinh viên đại học, cao đẳng chính quy nhập học đạt hơn 23.900, tăng hơn 6.700 so với năm 2024. Trong giai đoạn 2020-2025, Đại học Thái Nguyên đào tạo gần 45.000 sinh viên tốt nghiệp, trong đó khoảng 80% phục vụ tại vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Hệ thống đào tạo đa ngành, bao quát kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh tế, sư phạm, y dược, nông lâm, tạo nguồn nhân lực cho nhiều lĩnh vực thiết yếu của địa phương và toàn vùng. Giáo dục không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực, mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và địa phương, phục vụ yêu cầu phát triển.

Công nghiệp tạo ra sức sản xuất, việc làm và nguồn lực kinh tế; giáo dục, đào tạo bồi đắp tri thức, cung cấp nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Khi hai trụ cột được kết nối hiệu quả, lợi thế của Thái Nguyên không chỉ nằm ở quy mô nhà máy hay số lượng người học, mà còn ở khả năng kết nối giữa sản xuất, đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên trong giờ thực hành.

Khơi thông các động lực, mở rộng không gian tăng trưởng

Trên nền tảng đã được hình thành, Thái Nguyên đang hướng tới phát huy đồng thời nhiều động lực, từ công nghiệp, đầu tư, hạ tầng, thương mại đến du lịch, kinh tế xanh và các lĩnh vực gắn với khoa học, công nghệ. Quá trình cụ thể hóa lợi thế thành những động lực tăng trưởng đang mở ra cơ hội mới, đồng thời đòi hỏi tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức, điều hành và khai thác nguồn lực.

Kết quả kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy sức bật của Thái Nguyên. GRDP của tỉnh tăng 11,24%, cao nhất vùng trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tốc độ tăng trưởng quý III đạt 13,96%, cho thấy đà phát triển tiếp tục được duy trì. Theo ước tính của Bộ Tài chính, GRDP cả năm của Thái Nguyên tăng 11,6%, vượt mục tiêu được giao tại Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ khoảng 0,6 điểm phần trăm.

Công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu. Trong 9 tháng năm 2026, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15,63%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,2%. Cùng với đó, tỉnh thu hút khoảng 8 tỷ USD vốn FDI đăng ký đến ngày 30/9/2026, đứng thứ hai cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 30,3 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 21,7 tỷ USD, xuất siêu khoảng 8,6 tỷ USD.

Những con số này phản ánh năng lực sản xuất, sức hấp dẫn đầu tư và mức độ kết nối của Thái Nguyên với thị trường quốc tế. Để duy trì đà phát triển, tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian công nghiệp, tăng cường công nghiệp hỗ trợ, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và khả năng đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của các chuỗi sản xuất.

Bên cạnh công nghiệp, du lịch, nông nghiệp đặc sản, kinh tế rừng và các giá trị văn hóa địa phương cũng mở ra những hướng phát triển có tiềm năng. Trong 9 tháng năm 2026, Thái Nguyên đón hơn 7,34 triệu lượt khách du lịch, với doanh thu ước đạt 10.489 tỷ đồng. Tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, bản sắc văn hóa và thương hiệu chè là cơ sở để tỉnh tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch, tăng cường liên kết và nâng cao giá trị trải nghiệm.

Các động lực tăng trưởng vì vậy cần được kết nối trong một cấu trúc phát triển đồng bộ. Hạ tầng tạo điều kiện cho giao thương; công nghiệp và đầu tư tạo nguồn lực; giáo dục, khoa học và công nghệ bồi đắp năng lực; du lịch, nông nghiệp đặc sản và văn hóa mở rộng những không gian kinh tế khác. Sự kết nối giữa các lĩnh vực góp phần khai thác hiệu quả hơn lợi thế, nâng cao khả năng thích ứng và tạo sức lan tỏa đối với khu vực.

195 năm xây dựng và phát triển là hành trình Thái Nguyên không ngừng kế thừa, chuyển mình và vươn lên. Từ địa thế chiến lược đến những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giữ nước, từ truyền thống cách mạng đến khát vọng dựng xây quê hương, các giá trị được hun đúc qua lịch sử đang tiếp tục trở thành nền tảng cho chặng đường phát triển mới. Phát huy truyền thống, kết nối nguồn lực và khai thác hiệu quả lợi thế, Thái Nguyên hướng tới khẳng định vị thế và đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của vùng và đất nước.